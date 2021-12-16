Чи варто купувати смартфон з екраном 120 герц?

Ми вже звикли, що виробники смартфонів постійно ганяються за циферками: мегапікселі в камері, роздільна здатність екрану, ємність батареї, кількість ядер процесора і ось це все.





І ось одного разу випускається смартфон з екраном 90 герц. Тут же виробники беруть на замітку таку цікаву можливість (маркетингову), і починають голосно заявляти, мовляв “у нас тут вже геть як плавно, на 90 герц!”. Дещо вони, звичайно, замовчали, і саме про це – прямо зараз. Погнали!

На що впливає частота оновлення екрану?

Якщо простими словами – то на плавність зображення. Якщо раптом хтось не знає, то у телефонах картинка не рухається – і на екрані ми бачимо дуже швидке слайд-шоу. Частота оновлення монітора показує, скільки кадрів за секунду дисплей може показати користувачеві.

Наприклад, ти дивишся на відео, записане в 60 ФПС на екрані з частотою оновлення 60 герц. За секунду картинка на дисплеї змінюється 60 разів, і ти бачиш плавну картинку. Якщо ти дивишся відео в 90 к/с на 90-гц дисплеї – те саме, тільки картинка плавніше, так за секунду дисплей оновлюється вже не 60 разів, а 90, як наслідок – картинка стає … “менш переривчастою”. Загалом – плавніше вона стає.

Найкраща, на наш погляд, ілюстрація частоти кадрів (щоправда, справа швидше 144 герц, але суть ви вловили).

Як можна зрозуміти, якщо ти дивишся 60-фпс відео на 90-гц дисплеї, то дивитися ти будеш на 60 кадрів на секунду, тому що в самому відео картинка оновлюється з такою частотою. Якщо дивитися 90-к/с відео на 60-гц дисплеї, то бачити ти будеш 60 кадрів на секунду, тому що дисплей просто не може відобразити більше. Ось тепер переходимо до телефонів.

Чому виробники лукавлять

Не довго ходитимемо довкола. Сучасні телефони зовсім недавно навчилися вимальовувати “чесні” 60 герц. “Але як так?” – Можете запитати ви? Зараз пояснимо.

За секунду відеоядро процесора смартфона має відобразити 60 кадрів робочого стола, якщо ви перегортаєте. Але ось невдача – впхнути якусь 980Ti в смартфон – проблематично, а все, що влазить наче не особливо відрізняється продуктивністю.

І так, реально – більшість старих смартфонів зазнавали труднощів з відмальовуванням інтерфейсу (підлагування і ось це все), та навіть деякі сучасні смартфони (бюджетні) не можуть видати чесні 60 герц (таких моделей дедалі менше, що тішить).

Так ось, 120 герц – це коли потрібно відмалювати вдвічі більше кадрів, ніж за 60 герц. Звичайно, якщо графічна підсистема слабка – вона просто не зможе цього зробити і фактично ви просто так переплатили – 120 герц на слабкому телефоні у вас не буде.

Сенс брати 120-гц телефони є ТІЛЬКИ якщо ви берете смарт з топовим процесором на кшталт Snapdragon 888 (або новіше в майбутньому).

Ще підводне каміння

Звичайно, вам недомовляють не тільки про це. Якщо підвищену витрату батареї ще можна припустити (причому значно підвищена, тому що, нагадаємо, ми сильно навантажуємо відеоядро процесора), то багато хто говорить про те, мовляв “120 герц береже очі”. Це правда лише частково.

Так, дійсно, очам приємніше бачити плавне зображення, проте що у 60-гц, що у 120-гц основна проблема – це шим, тобто дуже швидке мерехтіння підсвічування екрану. І ось тут 120 герц вже ні до чого, тому що ніякого відношення до частоти мерехтіння підсвічування вони не мають.

Багато програм тупо не підтримують 120 герц (ми про андроїд-смартфони). Тобто ви купили собі смартфон де є чесні 120 герц, заходите, наприклад, на ютуб і бачите, раптово, що все відео тут лише у 60 герц:). А в іграх треба виставляти мінімальні налаштування, щоб отримати 120 герц, і ось що тут тепер робити?

Але це все – тимчасові проблеми

З кожним роком залізо стає потужнішим, програми оптимізують під це потужне залізо, і дещо на захист високої частоти оновлення є вже зараз – адаптивний режим.

Тобто частота оновлення екрана підлаштовується не тільки залежно від програми, але, наприклад, у випадку з Apple, якщо картинка змінюється не дуже швидко, дисплей сповільнюється поступово з 120 до 80, потім – до 60, до 30, до 10 і нарешті 0 герц.

Apple накосячили. Їх 120 герц можна побачити виключно у встановлених програмах. Скоро обіцяють поправити

Такий підхід значно знижує навантаження на ДП, що знижує нагрівання та підвищує автономність, при цьому якість картинки де-факто не змінюється.

Загалом, підіб’ємо підсумок. Апарати до 12К грн. ми рекомендували б розглядати 60 герц, ну на крайняк, якщо дуже хочеться – 90 герц. Звертайте увагу на залізо: якийсь Snap 6XX не потягне і 90 герц, а Snap 7XX G – максимум 90 герц.

Та й до речі, автономність падає, але не скрізь критично. Завдяки відсутності підтримки та оптимізації (і адаптивному режиму, звичайно). Особливо сильно падає на Galaxy S20 при включених 120 герцах

Повторимось, якщо хочеться саме 120 герц – потрібен топовий процесор на кшталт Snap 888 або аналога від samsung/Apple, але ніяк не нижче.