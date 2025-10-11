У 2026 рік без відстрочки: хто з українців вже за кілька місяців може втратити бронь

Частина заброньованих українців може незабаром втратити право на відстрочку. Це пов’язано зі зміною умов, необхідних для отримання підприємствами статусу критичності. Вже у перші кілька місяців 2026 року кожному з таких підприємств доведеться знову доводити своє право носити звання критичних та бронювати працівників. А співробітники компаній, яким не вдасться пройти таку «переатестацію», втратять бронь та за лічені дні отримають повістку.

Як зміняться вимоги до критичних підприємств?

Більшість умов, яким повинні задовільняти підприємства для отримання статусу критичних, діятимуть й у 2026 році. Зокрема це:

відсутність податкових заборгованостей і боргів зі сплати ЄСВ;

стабільність податкових надходжень або значущість для певної галузі економіки країни.

Єдине, що зміниться – це розмір зарплатні, яку такі підприємства повинні виплачувати своїм працівникам. У зв’язку із підвищенням мінімалки зарплатня на критичних підприємствах повинна стартувати із 21 617,5 грн. Тож аби на момент поновлення статусу критичності у січні-лютому 2026 року довести свою відповідність оновленим вимогам, компаніям потрібно уже зараз замислитися над підвищенням мінімального окладу.

Що буде з працівниками компаній, які втратять статус критичних?

Якщо підприємство, на якому працює військовозобов’язаний, не задовольнятиме оновленим умовам критичності, то вже на початку 2026 року він може втратити бронь. У військоматах до такого розвитку подій готуються вже зараз, зобов’язуючи усіх співробітників критичних підприємств до січня 2026-го пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Таким чином усі придатні українці, що у новому році втратять бронь, одразу отримають бойову повістку. Після цього уникнути військової служби їм вже ніяк не вдасться. Адже, згідно з новими правилами, бойова повістка вважається врученою навіть без фіксації її особистого отримання. Тобто ТЦК та СП достатньо буде лише надіслати повістку поштою, а якщо отримувач на неї не відреагує – йому загрожуватиме щонайменше штраф.