Школьники смогут самостоятельно отказываться от изучения некоторых предметов: какие дисциплины исчезнут из программы?

В 2027 году в Украине начнут реализовывать новый подход к обучению. Запланированная

Министерством образования и науки реформа старшей школы предполагает, что ученики смогут выбирать профиль, по которому хотели бы учиться. Кроме того они будут иметь право самостоятельно формировать список предметов для углубленного изучения, а от менее интересных и актуальных отказаться вообще.

Какие предметы могут «выкинуть» из учебной программы?

Согласно планам МОН, реализация реформы будет происходить в 3 этапа.

На 1-м этапе старшеклассники, переходящие в 10-й класс, будут обязаны определиться с основным профилем обучения. На выбор школьникам предложат такие направления, как языково-литературное, с акцентом на изучение лингвистики, общественно-гуманитарное, которое будет подразумевать углубленное изучение истории и правоведения, и ряд других.

2-м этапом станет выбор специализированных курсов по выбранному профилю. То есть старшеклассники будут определяться с предметами, которые будут изучать углубленно.

На 3-м же этапе дети будут определяться с другими предметами, которые не относятся к их профилю, но входят в сферу их интересов.

Вместо этого от остальных учебных дисциплин ученики будут иметь право полностью отказаться.

Школьники будут иметь достаточно времени на адаптацию

Как разъяснили в Минобразования, переход к новой системе профильного обучения не должен стать для учеников стрессовым. Ведь, обучаясь в 10-м классе, они смогут так сказать протестировать свой профиль. Если у старшеклассника возникнут определенные сомнения по поводу выбранных предметов, он сможет изменить их список.

Как реформа МОН улучшит жизнь старшеклассников?

Реформа будет способствовать снижению нагрузки на учеников старших классов и поможет им сосредоточиться на выбранном направлении обучения. Этой цели удастся достичь за счет постепенного сокращения перечня обязательных дисциплин. К 12-му классу в расписании школьников останутся только профильные предметы и ничего лишнего.

Кроме того реформа старшей школы в сочетании с принципами Новой украинской школы сделают обучение детей более эффективным. Уже к окончанию школы большинство школьников смогут определиться с будущей профессией, получив не только теоретические знания, но и научившись применять их на практике.