HBO Max готується до старту в Україні: ціни та тарифи оголошено

Стрімінговий сервіс HBO Max готується до прямого запуску в Україні, пропонуючи користувачам кілька варіантів підписки. Про це компанія повідомила на своїй українській офіційній сторінці.

Українські глядачі зможуть обрати один із двох основних тарифних планів:

Стандартний тариф коштуватиме 7,99 євро на місяць.

коштуватиме на місяць. Преміум-план буде доступний за 9,99 євро на місяць.

Крім того, до будь-якої підписки користувачі матимуть можливість додати спортивний пакет за додаткові 3 євро на місяць. Важливо зазначити, що контент у межах тарифів може містити рекламні та спонсорські матеріали.

Сервіс буде працювати на широкому спектрі пристроїв, включаючи телефони, планшети, комп’ютери, телевізори, стрімінгові пристрої, тюнери та ігрові консолі. Детальний перелік сумісного обладнання буде оприлюднено найближчими тижнями.

Нагадаємо, раніше контент HBO Max в Україні був доступний через партнерство з платформою Megogo. Сервіс відомий високою якістю свого контенту: наприклад, Netflix та HBO Max отримали найбільшу кількість номінацій на престижну премію «Золотий глобу-2023» серед усіх стрімінгових платформ.