Складено ТОП-12 кращих серіалів, які варто глянути кожному чоловіку

Прийшовши додому після важкого трудового дня рука так і тягнеться включити серіал та розслабитися, але нескінченні саги про вампірів або підліткову закоханість лише навіюють тугу. Інша справа – цікаві серіали для чоловіків, де хлопці із залізною волею вершать долі світу і не розкисають по дрібницях.





Найкращі чоловічі серіали з високим рейтингом, які варто подивитися, зібрані у нашому новому топі. Тут є все, що має цікавити справжнього мужика: розборки, перестрілки, секс, реальні факти та події, детективні розслідування, великі гроші, махінації, політика та влада!

№12 – За годину до світанку

Кінопошук: 7.5

IMDB: 5.1

Новинка цього сезону – російський серіал із Хабенським та Бурковським у головних ролях про двох сищиків у повоєнній країні. Відразу на думку спадають аналогії з культовим «Місце зустрічі змінити не можна» – молодий міліціонер та його жорсткий наставник намагаються не лише вижити у тяжкий час, а й виконати свою роботу з упіймання злочинців.

Тут є і елементи якісного бойовика, і хитромудра детективна лінія, і навіть філософський підтекст. Колишні товариші по зброї стають егоїстичними бандитами, здатними заради особистої вигоди на будь-який злочин – впоратися з ними героям буде дуже непросто.

№11 – Рей Донован

Кінопошук: 7.8

IMDB: 8.3

Рей – справжній чоловік, сказав – зробив. Робота у нього відповідна – він вирішує найлоскітніші проблеми знаменитостей, і без зайвих роздумів готовий піти на злочин, щоб його клієнтові нічого не загрожувало.

Незважаючи на таку зухвалу натуру, Рей не може впоратися з власним життям – дружина щодня пиляє, діти, як і всі підлітки доставляють проблем з будь-якого приводу, два брати – ті ще косяки, а до всього іншого з’являється батько, якого Рей люто ненавидить і не бачив багато років. Як не збожеволіти в цьому котлі і продовжувати справлятися зі своєю роботою? Дивимося!

№10 – Спартак

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.5

Незважаючи на те, що Спартак з’явився на екранах більше десяти років тому, навіть нові чоловічі серіали 2021 року за кількістю сексу та крові його так і не переплюнули. Канонічна історія про повстання, від якого римлянам гикалося не одну сотню років, тут грає другорядну роль.

Сценарій сконцентрований навколо спроб вижити і наступному сходженні раба, що втратив все крім ненависті, якої вистачає і на ворогів і на друзів. Якщо вам здавалося, що «Гра престолів» багата на сцени для дорослих – увімкніть Спартак і усвідомте, як глибоко ви помилялися.

№9 – Банші

Кінопошук: 8.0

IMDB: 8.4

Лукас Худ щойно звільнився з в’язниці. Йому вдалося заволодіти чужими документами, а значить і особистістю. Тепер він шериф у глушині, правда залишити старі звички не так вже й просто, та й місце це аж ніяк не спокійний рай на землі. Поки по п’ятах Худа йдуть спільники з минулого, він встигає набрати нових ворогів, які анітрохи не менше хочуть його раптової смерті.

Сильна сторона «Банші» – професійно поставлені бійки, що займають значну частину хронометражу. А любовні пригоди Худа тут щось подібне до трагікомедії – вибір пасій принесе йому чимало головного болю.

№8 – Мільярди

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.4

Топ серіалів для чоловіків продовжує один із недооцінених проектів останніх років. Протистояння сильних особистостей мільярдера та федерального прокурора вже цікаво, а якщо їх відрізняє ще й походження, життєва філософія, уявлення про справедливість? Об’єднує альфа-самців лише жінка – дружина прокурора, яка працює психологом у компанії багатія.

Багатошаровий сюжет сподобається буквально всім – і любителям міцних драм, і шанувальникам політичних саг у дусі «Карткового будиночка», і навіть ті, хто включить серіал, щоб посміятися після робочого дня, залишаться в захваті.

№7 – Щит

Кінопошук: 8

IMDB: 8.7

Цікаві серіали для чоловіків не могли обійтися без культового “Щита”, який на Заході нерідко очолює списки найкращих телешоу в історії. Це кримінальна драма про корумпований поліцейський загін, де немає місця кліше, що набило оскому.

Копи показані «з темною стороною», навіть позитивні персонажі роблячи добро змушені переступати закон, а деякі не зацікавлені ні в чому, крім особистого збагачення. Тому героям доводиться протистояти як злочинцям, так і один одному.

№6 – Голяк

Кінопошук: 8.7

IMDB: 8.4

Вінні та його кореша – дрібна шпана зі звичними радощами життя: випити, побитися, позалицятися до дівчат. Їхні будні складаються з нескінченних косяків і комічних спроб відмазатися. Проте, одного разу дрібні витівки торкаються інтересів справді авторитетних людей. Життя Вінні з братанами сильно змінюється.

Якщо вам щось каже ім’я Джозеф Гілган, то ви, напевно, вже бачили «Голяк», а іншим потрібно знати – настільки барвисто, з любов’ю та гумором провінційну Англію не показував ніхто, однозначно варто дивитися.

№5 – Картковий будиночок

Кінопошук: 8.3

IMDB: 8.7

Багатьом «Картковий будиночок» знайомий лише з відлуння сексуального скандалу навколо Кевіна Спейсі, а дарма – цьому шедевру місце в рейтингу чоловічих серіалів. Френк Андервуд – честолюбний американець із чудовою освітою та приголомшливою кар’єрою, але жадоба влади зжирає його зсередини.

Починаючи свій шлях до вершин державного апарату, він іде спочатку на невеликі компроміси з совістю, але згодом Френк стає президентом США, і від совісті не залишається й сліду. Якщо справжній чоловік це той, хто прагне бажаного будь-якою ціною – Андервуд еталонний мужчина.

№4 – Справжній детектив

Кінопошук: 8.7

IMDB: 8.9

У проекті три нічим не пов’язані між собою сезони, але що незмінно – головні дійові особи, чи то герої, чи лиходії, завжди постають у канонічному образі справжнього чоловіка. Коли відпустив хвіст і вуса Макконахі і роздобрілий на пиві Харельсон вирушають у лігво містичного зла, просто тому що треба і ніхто крім них цим не займеться, навіть у останнього офісного клерка всередині прокидається щось первородне.

Американський південь як антураж також нагадує про місце і часи, коли єдиною справжньою валютою була груба сила і незламна воля.

№3 – Брати по зброї

Кінопошук: 8.7

IMDB: 9.4

Брати по зброї – унікальний погляд на війну, який досі не наважуються повторити під час зйомок касової голлівудської картини. Війна – це не перемоги і героїзм, війна – це бруд, сморід, рани, що кровоточать, і мертві друзі. У «Братах по зброї» показано історію однієї роти, за якою видно шлях усіх солдатів у м’ясорубці Другої Світової.

Від обритих наголо новобранців, схожих один на одного як дві краплі води, до сформованих неповторних особистостей, які загартувалися ходячи під кулями – це справді потужне видовище від Стівена Спілберга, яке не залишить нікого байдужим.

№2 – Блудлива Каліфорнія

Кінопошук: 8.1

IMDB: 8.3

Що робити, будучи знаменитим письменником, якому доступна будь-яка жінка? Зрозуміло, страждати через ту, що залишила вас із розбитим серцем. Хенк – квінтесенція дотепності, стилю і харизми, що не заважає йому раз на раз потрапляти в неприємності.

Новела про кризу середнього віку тут є стрижнем, на який нанизаний такий шар гумору, смутку, а часом і чистого трешу, що відірватися від пригод неприкаяного мужчини у чорній футболці та шкірянці просто неможливо. У 20 років це виглядає як кумедна комедія, в 35 як глибока драма. Незадоволеним у жодному разі не залишиться ніхто.

№1 – Сини анархії

Кінопошук: 8.2

IMDB: 8.5

Ось і добіг кінця наш список кращих чоловічих серіалів. На першому рядку – «Сини анархії», епічна сага про байкерів, серед яких закон не табу, а зрада дружби карається смертю. Протягом 7 сезонів головний герой від молодика, який недавно осідлав байк заради поваги до загадково загиблого батька, проходить шлях до безсердечного гангстера, який готовий буквально на все заради благополуччя близьких людей.

Тут буквально немає другорядних персонажів, кожен характер унікальний і прописаний до найдрібніших подробиць, а коли починає грати саундтрек, сісти на байк і помчати назустріч вітру захочеться навіть останньому маминому синочку.