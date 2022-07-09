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Навіщо потрібно мати кілька різних месенджерів на смартфоні?

09.07.2022
Менше хвилини

В Більшості українців на смартфонів встановлено одразу декілька месенджерів.  Найпопулярнішим є Viber, далі майже в кожного є WhatsApp та Telegram, ще є Skype. Причин такого становища кілька:

📲 Якісь контакти можуть бути лише в одному месенджері. Наприклад, в Україні та найближчих сусідах популярний Viber;

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📲 У роботі будь-якого месенджера можуть бути збої. Таке часто трапляється у Телеграм,;

📲 Швидкість передачі файлів у різних месенджерах може бути різною. Часто це залежить від типу підключення та регіону перебування;

📲 Іноді якість зв’язку в WhatsApp і Telegram жахлива, все гальмує та зависає. А ось старий добрий Skype показує картинку без гальм.

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09.07.2022
Менше хвилини
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