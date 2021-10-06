Чи шкідливі енергозберігаючі лампочки

Енергозберігаючі лампи не так давно з’явилися, тому міфів про них чимало. Розберемо найпопулярніші чутки про шкоду здоров’ю, щоб зрозуміти, чи дійсно є ризик при їх використанні в побуті.





1. Ризик від УФ-випромінювання

Ще в 2008 році британське Агентство з охорони здоров’я оголосило, що деякі типи енергозберігаючих ламп випускають більш високі рівні УФ-випромінювання, ніж вважається безпечним. Але мова йде саме про CCFL – люмінесцентні лампи з холодним катодом, які часто використовуються, наприклад, в лампах для сушіння нігтів. В якості запобіжного заходу пропонувалося використовувати спіральні та трубчасті лампи CCFL не більше однієї години в день, причому люди повинні перебувати на відстані не менше 30 см від лампи.

При цьому Агентство окремо акцентувало увагу користувачів, що ці лампи, всупереч розхожій думці, не викликають рак шкіри. Якщо сидіти впритул до лампи, яка випромінює більше рекомендованої кількості УФ, ви отримаєте той самий ефект, що і при виході на вулицю в сонячний день, тому рекомендується дотримуватися деяких запобіжних заходів.

2. Енергозберігаючі лампи викликають хвороби?

Є думка, що використання деяких енергозберігаючих лампочок може потенційно вплинути на людей, які страждають на мігрень. Те ж саме стосується і нападів інших хвороб на кшталт епілепсії, наприклад, є теорія, що лампочки з низьким енергоспоживанням можуть безпосередньо викликати епілептичні припадки у людей, які страждають світлочутливою ​​епілепсію. Та все це залишається лише здогадками: вчені спостерігають і вивчають можливі наслідки, але прямого зв’язку поки не бачать.

Сучасні лампи екрановані, тому випускають мінімальну кількість електромагнітного випромінювання

Також енергозберігаючі лампи зараз особливо активно критикують через електросмог – випромінювання електромагнітних хвиль, яке випускають практично всі електроприлади. Вважається, що воно провокує головні болі і навіть в кінцевому підсумку викликає серйозні захворювання. Але довгострокових досліджень, які підтверджують ці припущення, теж немає. Більш того, існують дослідження, які не виявили жодних наслідків впливу випромінювання на організм людини.

Зате всі сучасні енергозберігаючі лампи мають спеціальні екрануючі покриття, що мінімізують випромінювання ЕМ-полів. В цілому, якщо вас турбує цей момент, постарайтеся не сидіти впритул до таких ламп.

3. Енергозберігаючі лампи містять ртуть

Світлодіодні і галогенові лампи взагалі не містять ртуті, а невелика кількість, що використовується в сучасних пристроях, дуже мала і не перевищує норм безпеки. Її там приблизно в 500 раз менше, ніж в ртутному термометрі. Якщо ви розбили таку лампу, не потрібно викликати служби порятунку та ізолювати приміщення. А міф заснований на тому, що старі люмінесцентні лампи дійсно містили багато ртуті.