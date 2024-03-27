5 комп’ютерних гаджетів, які безслідно відійшли в минуле

Ми живемо в такий час, коли техніка дуже швидко морально застаріває. Ось буквально якихось 10 років тому люди ходили з планшетами і величезними смартфонами “лопатофонами”, також багато людей ходили з дзеркальними фотоапаратами. Зараз це все стало неактуальним. Давайте згадаємо про комп’ютерні гаджети, які пішли в далеке минуле і навряд чи колись повернуться.

Флоппі-дисковод

Був актуальним приблизно до десятих років – навіть податкова довгий час приймала звітні документи на класичних дискетах. Дискети стали непотрібні через бурхливий розвиток безлімітного інтернету. Також об’єм дискети був лише 1,44 Мб, і такі об’єми вже замалі, наприклад, для передавання документа, який містить зображення. Із запровадженням електронного документообігу через глобальну мережу потреба в передачі файлів через фізичний носій просто відпала. Знайти FDD-привід у продажу, а також дискети до нього не так просто, але можна.

CD/DVD-диски

Сучасні ПК за замовчуванням не мають CD/DVD-приводу – і тут знову винен безлімітний і швидкісний інтернет. Раніше ми купували потрібний контент на дисках, обмінювалися “компактами” один з одним і навіть часом їздили на ярмарки, щоб знайти той чи інший фільм. Зараз є все в мережі, тому CD/DVD-диски стали неактуальними. Але вони ще можуть використовуватися в тій місцевості, в якій відсутнє швидкісне підключення до мережі, а також у далекобійників і вахтовиків. Також досі є в продажу CD/DVD-дисководи.

Фотопринтер

Якийсь час був просто бум на фотопринтери – можливість друкувати фотографії миттєво і не виходячи з дому приваблювала багатьох. Тільки високою якістю такі пристрої не відрізнялися, а вартість картриджа часто перевищувала вартість самого принтера.

Фотопринтерами швидко всі награлися, і вони перестали бути популярними з тієї причини, що будь-які фотографії можна дивитися на смартфоні, а також передавати їх. Ну і якість фотографій була досить посередньою. Зараз такі пристрої є в продажу, але, як правило, користуються професіонали. Є й недорогі моделі, тільки вже навряд чи когось може подібне привабити.

Сканер

Наприклад, у нульові єдиним способом передати фотокартку або документ у комп’ютер було сканування. Громіздкий апарат, що дзижчить, протягом кількох секунд зчитував те, що лежало в нього на склі, а потім передавав дані в ПК повільним портом. Зараз сканери пішли в минуле, їх замінили смартфони – можна сфотографувати будь-який документ і за допомогою спеціального програмного забезпечення видати будь-який результат у потрібному форматі.

Телефонний модем

Переважна більшість комп’ютерів раніше підключалася до мережі за допомогою телефонної лінії за технологіями dial-up або DSL. Пізніше в багатоквартирних будинках з’явився кабельний інтернет, який був набагато стабільнішим, ніж підключення через мідну телефонну пару. Відтоді модеми стали не потрібні. Зараз у продажу знайти телефонний модем складно, хіба що можна купити з рук. Зате популярні 4G-модеми мобільної мережі, якими користуються здебільшого в дорозі або ж жителі приватних будинків.