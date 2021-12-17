Українців попередили, як не дати себе обдурити телефонним шахраям

Що робити, якщо дзвонять шахраї? Основні правила, яких потрібно дотримуватися при телефонному шахрайстві.





Будь-який раптовий телефонний дзвінок може походити від шахраїв. Несподіванка є однією з головних причин, чому люди так часто потрапляють на обман. Тому важливо завжди бути готовим до того, що на тому кінці проводу опиняться зловмисники. Передбачити це неможливо, тому залишається дотримуватися простих правил.

Зберігати спокій

Зазвичай шахраї тиснуть на два почуття – страх і користь. У першому випадку зловмисники лякають жертву, що її гроші чи хтось із її близьких перебуває у небезпеці. У другому випадку – “тішать” нібито раптовим виграшем, виплатою та іншими призами, від яких важко відмовитись.

Найважливіше в цій ситуації залишатися спокійним і не йти на поводу в емоцій. Саме необдуманих та імпульсивних рішень від жертви і чекають зловмисники.

Не повідомляти свої особисті дані

Навіть якщо той, хто дзвонить, знає ім’я, прізвище і по батькові жертви, він може виявитися шахраєм. Ці дані користувачі часто залишають при реєстрації на сайтах, тому знайти їх не важко. Але більш конфіденційну інформацію (дані паспорта, страховки, адресу тощо) шахраї не знають і обов’язково спробують витягнути. Розголошувати їх не можна.

Не повідомляти коди, паролі та логіни

Шахраї не можуть отримати доступ до грошей жертви, доки не отримають пароль, повні дані банківської картки, CVV/CVC-код або секретний код для підтвердження операції. Саме ці дані вони і просять назвати насамперед, коли надаються, наприклад, співробітниками банку.

Ці дані не можна передавати нікому. Справжні банківські співробітники НІКОЛИ не просять цієї інформації, тому що не мають права отримувати доступ до неї — вона повністю конфіденційна.

Не виконувати те, про що просять шахраї

На емоціях жертва може виконати все, що попросить зловмисник: переказати гроші на “безпечний” рахунок, пройти до найближчого банкомату, змінити пароль тощо. Всі ці дії спрямовані на те, щоб викрасти гроші жертви, тому виконувати їх не можна. Будь-які проблеми справжній співробітник банку попросить вирішити у відділенні банку, а не телефоном.

Не переказувати гроші

Очевидно, що будь-які прохання перевести гроші на “безпечний” рахунок, заплатити комісію, щоб забрати “виграш у лотерею” або отримати подарунок – найпростіші способи обдурити жертву та вкрасти її гроші.

Не переходити за посиланнями

Шахраї, які називаються співробітниками державних організацій, часто можуть попросити перейти за посиланням у SMS, щоб заповнити бланк або анкету. Такі посилання ведуть на фішингові сайти зловмисників, які виглядають справжніми (зазвичай це ПриватБанк, OLX та Дія).

Не завантажувати програми

Ще один спосіб отримати доступ до грошей жертви – змусити її завантажити та встановити стороннє ПЗ. Шахраї можуть назвати його “новою версією банківської програми” або “безпечною версією”, але вірити цьому не можна. Будь-які програми, завантажені за посиланнями невідомих людей, можуть зашкодити телефону та передати особисті дані користувача зловмисникам.

Скидати виклик та передзвонювати самостійно

Якщо дзвінок раптом став підозрілим, єдиний вірний вибір — скинути виклик і зателефонувати самостійно до тієї компанії, від імені якої дзвонили шахраї: банк, податкова, поліція тощо. Якщо дзвінок і справді було здійснено звідти, співробітники за офіційним номером це підтвердять.