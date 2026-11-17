Компанія Huawei офіційно представила дизайн OSTA O1 Pro — першого смартфона свого нового суббренду OSTA, який на китайському ринку також використовує назву Xingmang. Пристрій вирізняється незвичайним широким корпусом, орієнтацією на функції штучного інтелекту та мобільні ігри. Виробник уже відкрив попереднє резервування в Китаї, проте повний перелік технічних характеристик і роздрібну вартість планує оголосити 20 листопада 2026 року.

Поява OSTA стала новим етапом розвитку смартфонного бізнесу Huawei після продажу бренду Honor у 2020 році. Нова лінійка має власний дизайн і позиціювання, хоча продовжує використовувати технології материнської компанії. Першою моделлю став O1 Pro, який зовні нагадує раніше представлений Huawei Pura X View, але пропонує інші конфігурації пам’яті та, ймовірно, спрощене оснащення.

Широкий екран і акцент на штучному інтелекті

Головною особливістю OSTA O1 Pro став широкий плоский дисплей із тонкими симетричними рамками та невеликим отвором для фронтальної камери. За попередньою інформацією китайських інсайдерів, смартфон оснащений 6,39-дюймовою LTPS-панеллю з роздільною здатністю 1,5K і співвідношенням сторін 16:9,5. Ширина рамок нібито становить близько 1,05 мм. На відміну від більшості сучасних смартфонів із витягнутими екранами, така конструкція забезпечує більшу ширину робочої області.

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Huawei позиціює OSTA O1 Pro як смартфон зі штучним інтелектом на базі HarmonyOS. На рекламних зображеннях компанія демонструє голосову помічницю Celia з ігровим контролером, що натякає на розширені можливості для мобільного геймінгу. Також показано інтерфейс Game Space, призначений для керування ігровими функціями. Водночас конкретні можливості ШІ та перелік підтримуваних ігор виробник поки не деталізував.

За неофіційними даними, пристрій може отримати фірмовий процесор Kirin 9030S, акумулятор ємністю 7000 мА·год і підтримку дротового заряджання потужністю 66 Вт. Також повідомляється про товщину корпусу приблизно 6,68 мм і масу близько 200 грамів. Ці характеристики ще потребують офіційного підтвердження.

Камери та доступні конфігурації пам’яті

На задній панелі OSTA O1 Pro розташований горизонтальний блок камер у формі витягнутої капсули. За попередніми повідомленнями, смартфон матиме основну камеру на 200 Мп із сенсором розміром 1/1,28 дюйма та перископічний телеоб’єктив на 50 Мп із 3,7-кратним оптичним збільшенням. Також очікується додатковий датчик для точнішого передавання кольорів. На відміну від Huawei Pura X View, нова модель, імовірно, залишиться без надширококутної камери.

Виробник уже підтвердив три варіанти забарвлення: чорний Starry Night Black, білий Nebula White та градієнтний Starlight Purple із переходом від білого до фіолетового. Конфігурації пам’яті залежать від кольору корпусу. Чорна й біла версії отримають 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ. Фіолетова модифікація буде доступна виключно з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища.

Таким чином, OSTA O1 Pro запропонує більше оперативної пам’яті у старших версіях, ніж Huawei Pura X View, який випускається з 12 ГБ. Водночас, за попередньою інформацією, новинка може не отримати деяких додаткових можливостей дорожчої моделі, зокрема супутникового обміну повідомленнями через систему BeiDou та бездротового заряджання.

Коли почнуться продажі OSTA O1 Pro

Попереднє резервування смартфона вже відкрите в офіційному китайському магазині Huawei. Повноцінну презентацію OSTA O1 Pro заплановано на 20 листопада 2026 року. Тоді компанія має розкрити остаточні характеристики, ціни всіх модифікацій та умови продажу.

Поки виробник не підтвердив міжнародний запуск пристрою. Враховуючи використання HarmonyOS та відсутність стандартних сервісів Google у сучасних китайських смартфонах Huawei, можливий вихід OSTA O1 Pro за межі Китаю залежатиме не лише від вартості, а й від доступності звичних користувачам застосунків.