Ілон Маск пропонував матері своєї дитини мільйони доларів за мовчання

Письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що бізнесмен Ілон Маск обіцяв заплатити їй мільйони доларів, якщо вона збереже в таємниці факт наявності у них спільної дитини. Про це повідомило видання Daily Mail.

Сент-Клер уточнила, що Маск пропонував 15 мільйонів доларів відразу, а потім – 100 тисяч доларів щомісяця. Основна умова – приховувати особу батька її дитини, поки тому не виповниться 21 рік.

Були й інші вимоги. Прийнявши умови договору, Сент-Клер була б змушена уникати негативних висловлювань про Маска і викреслити його з графи «батько» у свідоцтві про народження. Крім того, бізнесмен наполягав, щоб дитина з’явилася на світ через кесарів розтин і уникла обрізання.

Письменниця погодилася прибрати ім’я Маска зі свідоцтва про народження. Однак на решту відповіла категоричною відмовою, тож угоди не вийшло. Сент-Клер також заявила, що співачка Граймс і топменеджерка Neuralink Шивон Зіліс – матері дітей мільйонера – отримували від нього такі ж пропозиції.

Раніше Ешлі Сент-Клер опублікувала в соціальній мережі Х інформацію про те, що народила дитину від Ілона Маска. За словами письменниці, вона тримала вагітність у таємниці на прохання бізнесмена і не збиралася розкривати секрет. У ситуацію втрутилися ЗМІ.

«П’ять місяців тому в мене народилася дитина. Її батько – Ілон Маск. Раніше я не розкривала цю інформацію, щоб захистити приватність і безпеку нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди все одно збираються її опублікувати, незважаючи на можливу шкоду. Я хочу, щоб моя дитина росла в нормальній і безпечній обстановці. Тому прошу ЗМІ поважати її приватність і утриматися від нав’язливого втручання», – написала Сент-Клер.