Компания Huawei официально представила дизайн OSTA O1 Pro — первого смартфона своего нового суббренда OSTA, который на китайском рынке также известен под названием Xingmang. Устройство отличается необычным широким корпусом, ориентацией на функции искусственного интеллекта и мобильные игры. Производитель уже открыл предварительный прием заказов в Китае, однако полный перечень технических характеристик и розничную стоимость планирует объявить 20 ноября 2026 года.

Появление OSTA стало новым этапом развития смартфонного бизнеса Huawei после продажи бренда Honor в 2020 году. Новая линейка имеет собственный дизайн и позиционирование, хотя и продолжает использовать технологии материнской компании. Первой моделью стал O1 Pro, который внешне напоминает ранее представленный Huawei Pura X View, но предлагает другие конфигурации памяти и, вероятно, упрощённую комплектацию.

Широкий экран и акцент на искусственном интеллекте

Главной особенностью OSTA O1 Pro стал широкий плоский дисплей с тонкими симметричными рамками и небольшим отверстием для фронтальной камеры. По предварительной информации китайских инсайдеров, смартфон оснащен 6,39-дюймовой LTPS-панелью с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Ширина рамок якобы составляет около 1,05 мм. В отличие от большинства современных смартфонов с вытянутыми экранами, такая конструкция обеспечивает большую ширину рабочей области.

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Huawei позиционирует OSTA O1 Pro как смартфон с искусственным интеллектом на базе HarmonyOS. На рекламных изображениях компания демонстрирует голосовую помощницу Celia с игровым контроллером, что намекает на расширенные возможности для мобильного гейминга. Также показан интерфейс Game Space, предназначенный для управления игровыми функциями. В то же время конкретные возможности ИИ и перечень поддерживаемых игр производитель пока не уточнил.

По неофициальным данным, устройство может быть оснащено фирменным процессором Kirin 9030S, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Также сообщается о толщине корпуса примерно 6,68 мм и весе около 200 граммов. Эти характеристики ещё требуют официального подтверждения.

Камеры и доступные конфигурации памяти

На задней панели OSTA O1 Pro расположен горизонтальный блок камер в форме вытянутой капсулы. По предварительным данным, смартфон будет оснащен основной камерой на 200 Мп с сенсором размером 1/1,28 дюйма и перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3,7-кратным оптическим увеличением. Также ожидается дополнительный датчик для более точной передачи цветов. В отличие от Huawei Pura X View, новая модель, вероятно, останется без сверхширокоугольной камеры.

Производитель уже подтвердил три варианта расцветки: черный Starry Night Black, белый Nebula White и градиентный Starlight Purple с переходом от белого к фиолетовому. Конфигурации памяти зависят от цвета корпуса. Черная и белая версии получат 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Фиолетовая модификация будет доступна исключительно с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Таким образом, OSTA O1 Pro будет иметь больше оперативной памяти в топовых версиях, чем Huawei Pura X View, который выпускается с 12 ГБ. В то же время, по предварительной информации, новинка может не получить некоторых дополнительных возможностей более дорогой модели, в частности спутникового обмена сообщениями через систему BeiDou и беспроводной зарядки.

Когда начнутся продажи OSTA O1 Pro

Предварительный заказ на смартфон уже открыт в официальном китайском магазине Huawei. Полноценная презентация OSTA O1 Pro запланирована на 20 ноября 2026 года. Тогда компания должна раскрыть окончательные характеристики, цены на все модификации и условия продажи.

Пока производитель не подтвердил международный запуск устройства. Учитывая использование HarmonyOS и отсутствие стандартных сервисов Google в современных китайских смартфонах Huawei, возможный выход OSTA O1 Pro за пределы Китая будет зависеть не только от стоимости, но и от доступности привычных пользователям приложений.