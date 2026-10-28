Motorola готовит к выпуску новый флагман Signature 27: камера на 200 Мп, мощный Snapdragon и 7 лет обновлений

Компания Motorola готовится к выпуску флагманского смартфона Signature 27. Новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапиксельной камерой и усовершенствованной системой охлаждения.

Motorola открыла официальную страницу Signature 27 на своём индийском сайте, что свидетельствует о скором начале продаж смартфона. Компания уже демонстрировала устройство в сентябре на конференции Qualcomm Snapdragon Summit, однако тогда не раскрыла всех подробностей. Теперь производитель подтвердил основные характеристики новинки и сообщил, что дополнительная информация появится в ноябре. Точной даты начала продаж и стоимости смартфона пока нет.

Мощный процессор и необычная система охлаждения

Основой Motorola Signature 27 станет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — новый флагманский процессор Qualcomm. По словам производителя, он обеспечит высокую производительность в играх, ускорит обработку фотографий и улучшит работу функций искусственного интеллекта. Чтобы предотвратить перегрев под нагрузкой, смартфон оснащен системой ArcticMesh, которая сочетает в себе термогель с добавлением алмазных частиц, жидкий металл, медную сетку и трехмерную испарительную камеру. Последняя стала на 40% больше по сравнению с предыдущим поколением.

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Одной из главных особенностей новинки станет камера с перископическим телеобъективом на 200 Мп. Она будет поддерживать технологию Super Zoom Pro с увеличением до 100 раз, при котором для улучшения изображения будет использоваться генеративный искусственный интеллект. Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 910, ориентированный на качественную съемку в сложных условиях освещения. В то же время реальные возможности камер, особенно при максимальном цифровом увеличении, еще предстоит оценить в независимых тестах.

Высококачественные материалы и долгосрочная поддержка

Motorola Signature 27 будет иметь корпус из авиационного алюминия и стеклокерамики. Покупателям предложат два варианта оформления: тёмный Pantone Coal Smoke с текстурированной поверхностью Tactical Weave и зелёный Pantone Capulet Olive с покрытием, напоминающим шлифованную ткань. Также смартфон станет первой моделью Motorola с аудиосистемой, настроенной в сотрудничестве с Bang & Olufsen. Для музыки, фильмов, игр и подкастов предусмотрены отдельные звуковые режимы.

Производитель также обещает семь крупных обновлений операционной системы Android и до семи лет обновлений безопасности. Это значительный срок поддержки, который должен обеспечить актуальность устройства в течение длительного времени. В то же время Motorola пока не сообщила полные характеристики дисплея, емкость аккумулятора и скорость зарядки.

Ожидается, что Signature 27 поступит на мировой рынок до конца 2026 года, а более подробная информация о запуске в Индии появится уже в ноябре. Для сравнения: первый Motorola Signature дебютировал в этой стране в начале года по цене от 59 999 рупий, или примерно 630 долларов. Учитывая использование более дорогого процессора и новой камеры, преемник может стоить дороже, но официального подтверждения этого пока нет.