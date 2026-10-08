G-Shock с рисунком, посвящённым рок-легенде. Автор саундтрека к фильму «Убить Билла» получил собственные часы Casio

Casio анонсировала для японского рынка новую модель G-Shock GM-5600HT26-1. Она создана совместно с японским гитаристом Томоясу Хотеем в честь 45-летия его музыкальной карьеры. Это уже четвёртое сотрудничество компании с музыкантом, известным на Западе, в частности, как автором темы «Battle Without Honor or Humanity» из фильма Квентина Тарантино «Убить Билла».

Часы созданы на базе серии GM-5600, которая сочетает в себе классическую квадратную форму G-Shock со стальным безелем вместо обычного пластикового. Для этой коллаборации безель и застёжку покрыли чёрным ионным напылением (IP), благодаря чему металл выглядит темнее и матовее.

Главный декоративный элемент — это геометрический узор GUITARHYTHM от Хотея, напечатанный серым цветом на смоляном ремешке и циферблате. В юбилейную версию также добавлены уникальные детали. На задней крышке выгравирован логотип GUITARHYTHM, а на фиксаторе ремешка нанесена отметка 45TH. Красная LED-подсветка Super Illuminator контрастирует с монохромным корпусом, а часы поставляются в упаковке, полностью покрытой тем же узором.

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Размеры корпуса составляют 49,6 × 43,2 × 12,9 мм, вес — 80 г. Модель обладает стандартной ударопрочностью и водонепроницаемостью до 200 м, минеральным стеклом и батареей, рассчитанной примерно на пять лет. Функции для цифровых часов G-Shock привычные. Это секундомер с точностью 1/100 секунды, 24-часовой таймер обратного отсчёта с автоповтором, многофункциональный будильник и полный автокалендарь. Есть и световая сигнализация: красная подсветка мигает при срабатывании будильника, ежечасного сигнала или таймера.

В Японии часы поступят в продажу в декабре в розничных сетях, в частности в фирменных магазинах G-Shock и на сайте Casio. Стоимость лимитированной версии компания пока не объявила. Для ориентира: базовая модель GM-5600-1ER в известном украинском интернет-магазине Rozetka стоит 14 990 грн, а о выходе коллаборации в Украине ничего не сообщается.