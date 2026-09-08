Британские военные получат «летательный аппарат в рюкзаке»: он способен преодолевать расстояние до 320 км

В ближайшие месяцы британские королевские морские пехотинцы и парашютный полк должны испытать новый тип индивидуального воздушного транспорта. Речь идет о моторизованном параплане, который позволяет военнослужащему самостоятельно подняться в воздух без самолета, вертолета или взлетной полосы.

Систему разработал британский стартап Blakcro при поддержке Министерства обороны Великобритании. На развитие технологии и связанные с ней проекты компания получила около 6 млн фунтов.

От рюкзака до взлёта за восемь минут

В сложенном состоянии система помещается в контейнер размером примерно с большой туристический рюкзак. По данным британского Министерства обороны, подготовить её к полёту можно менее чем за восемь минут — причём даже в полной темноте.

Для взлета пилоту достаточно короткого разбега. Далее полёт обеспечивает двигатель с воздушным винтом.

Заявленные возможности системы:

дальность полета — до 200 миль, или примерно 322 км;

титановая рама британского производства;

совместимость с бронежилетом и ночной оптикой;

возможность установки креплений для снаряжения;

сниженная акустическая, визуальная и радиолокационная заметность;

быстрая разборка для транспортировки.

Blakcro также разработала систему зарядки электронного оборудования непосредственно во время полёта. Это позволяет обеспечивать питание средств связи, другой бортовой электроники и военного снаряжения без использования отдельных наземных зарядных устройств.

Зачем военным нужен моторизованный параплан?

Основная идея заключается не в замене транспортных вертолётов. Небольшая группа может самостоятельно перемещаться по воздуху, не прибегая к использованию крупной и хорошо заметной авиационной платформы.

Опыт современных войн, в частности российско-украинской, показал, насколько опасным стало нахождение крупных летательных аппаратов вблизи линии фронта, насыщенной средствами наблюдения и ПВО. Компактные системы предлагают военным иной подход — рассредоточение и большую автономность отдельных групп.

В то же время заявленные 322 км следует рассматривать как максимальную техническую дальность, а не как типичную дистанцию боевого применения. На реальный радиус будут влиять ветер, погода, масса снаряжения и запас топлива.

Интересно, что эта технология уже вышла за рамки стадии прототипа. Министерство обороны Великобритании сообщает, что системы Blakcro уже используются, а у компании есть контракты как в Великобритании, так и с другими странами НАТО. Поставки будут продолжаться в течение 2026–2027 годов.