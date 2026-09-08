Британські військові отримають «літальний апарат у рюкзаку»: він може подолати до 320 км

Британські Королівські морські піхотинці та Парашутний полк найближчими місяцями мають випробувати новий тип індивідуального повітряного транспорту. Йдеться про моторизований параплан, який дозволяє військовому самостійно піднятися в повітря без літака, вертольота або злітної смуги.

Систему розробив британський стартап Blakcro за підтримки Міністерства оборони Великої Британії. На розвиток технології та пов’язані проєкти компанія отримала близько 6 млн фунтів.

Від рюкзака до польоту за вісім хвилин

У складеному стані система поміщається у контейнер розміром приблизно з великий туристичний рюкзак. За даними британського Міноборони, підготувати її до польоту можна менш ніж за вісім хвилин — причому навіть у повній темряві.

Для старту пілоту достатньо короткого розбігу. Далі політ забезпечує двигун із повітряним гвинтом.

Заявлені можливості системи:

дальність польоту — до 200 миль, або приблизно 322 км;

титанова рама британського виробництва;

сумісність із бронежилетом та нічною оптикою;

можливість встановлення кріплень для спорядження;

знижена акустична, візуальна та радіолокаційна помітність;

швидке розбирання для транспортування.

Blakcro також розробила систему заряджання електронного обладнання безпосередньо під час польоту. Це може забезпечувати живлення засобів зв’язку, іншої бортової електроніки та спорядження військового без окремих наземних зарядних пристроїв.

Навіщо військовим моторизований параплан

Головна ідея полягає не в заміні транспортних вертольотів. Невелика група може самостійно переміщуватися повітрям, не залучаючи велику та добре помітну авіаційну платформу.

Досвід сучасних воєн, зокрема російсько-української, показав, наскільки небезпечним стало перебування великих літальних апаратів поблизу насиченої засобами спостереження та ППО лінії фронту. Компактні системи дають військовим інший підхід — розосередження та більшу автономність окремих груп.

Водночас заявлені 322 км варто сприймати як максимальну технічну дальність, а не типову дистанцію бойового застосування. На реальний радіус впливатимуть вітер, погода, маса спорядження та запас пального.

Цікаво, що технологія вже не перебуває лише на стадії прототипу. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що системи Blakcro вже використовуються, а компанія має контракти як у Великій Британії, так і з іншими країнами НАТО. Поставки триватимуть протягом 2026–2027 років.