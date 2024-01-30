Перші покупці Samsung Galaxy S24 Ultra зіткнулися з проблемами

Власники новітнього смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra зіткнулися з несподіваною проблемою: розмитими кольорами на екрані пристрою.

Баг, який став предметом обговорення на онлайн-платформах, таких як Reddit, викликає занепокоєння серед користувачів.

За повідомленнями, проблема, найімовірніше, пов’язана з програмним забезпеченням, оскільки профілі “Vivid” і “Natural” показують незначні відмінності.

У тестах, проведених експертами, було помічено, що при встановленні обох телефонів (Galaxy S23 Ultra і Galaxy S24 Ultra) на налаштування “Vivid”, кольори на моделі 2024 року виглядали значно тьмянішими порівняно з їхнім попередником 2023 року.

Samsung поки що не надала офіційної заяви з цього питання. Однак, з огляду на те, що проблема не спостерігається в режимі “Natural”, припускається, що це пов’язано з програмним забезпеченням One UI 6.1, яке наразі є ексклюзивом для Galaxy S24 Ultra.