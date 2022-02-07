Названа трійка смартфонів-лідерів на мобільному ринку до 150 доларів

У 2021 році купити нормальний смартфон, який здатний вирішувати базові завдання, радувати власника фотографіями адекватної якості та відмінною автономністю можна за відносно бюджетною ціною.





На доказ наших слів наводимо рейтинг, в якому зібрано три відмінні телефони до 150 доларів. У переводі на вітчизняну валюту це 4,2 тисячі грн.

№3 – Redmi 9A

Ціна: 3500 гривень.

Найпростіший смартфон 2020 року. Redmi 9A залишається актуальним навіть через півтора роки після релізу. Так, зараз модель виглядає не так свіжо за своїми характеристиками, але базові завдання виконувати може. Вона оснащена 6.53-дюймовим екраном, процесором Helio G25 та акумулятором ємністю 5000 мАг, якого впевнено вистачає на 2 дні автономної роботи. Задник пристрою виконаний з рифленого пластику, який чіпко лежить у руці, а основна камера на 13 МП при нормальному освітленні робить якісні фотографії.

№2 – Samsung Galaxy A12

Ціна: 4600 гривень.

Відмінний бюджетник від корейців із сучасним дизайном. Квадрокамера 48+5+2+2 МП тут розміщена в квадратному блоці, що нагадує той, що використовується в останніх iPhone. Самі сенсори, до речі, теж нічого – знімають із гідною деталізацією та контрастністю. Особливо добрий головний датчик.

Крім того, у Galaxy A12 є акумулятор на 5000 мАг, 6.5-дюймовий екран, а також процесор Helio P35. Так, у сучасні ігри на ньому не пограєш, але спілкуватися в інтернеті та серфити інтернет комфортно. Ну і насамкінець варто згадати той факт, що модель гарантовано оновиться до Android 14, чим рідко можуть похвалитися представники початкового сегменту.

№1 – Samsung Galaxy M12

Ціна: 4400 гривень.

Класний девайс від Samsung для тих, кому важлива автономність. Комбінація 6.5-дюймового дисплея з HD+ роздільною здатністю, енергоефективного процесора Exynos 850 і АКБ ємністю 5000 мАг творить дива. Пристрій спокійно живе два дні далеко від розетки. Гаджет втирає носа багатьом бюджетникам за рахунок свого дизайну з текстурою на тильній стороні. З іншого боку, на відміну від інших недорогих телефонів тут є NFC-модуль для безконтактної оплати покупок, а ЗП підключається через сучасний Type-C. Останній козир моделі – квадрокамера 48+5+2+2 МП.

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