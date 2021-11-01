Топову зубну щітку Oclean X Pro продають зі знижкою

Компанія Oclean нещодавно представила найбільш тиху у світі механічну зубну щітку – X Pro і зараз її можна придбати за досить привабливою ціною.





Головні переваги

Інноваційний 0,96″ кольоровий сенсорний РК-дисплей для простого та інтуїтивно зрозумілого керування.

Oclean X Pro працює на безщітковому двигуні нового покоління Maglev Brushless Motor, забезпечуючи до 42 000 коливань щітки за хвилину та максимальне крутіння 220 гс/см.

Модернізоване виявлення зони згинів: ця розумна зубна щітка оснащена вбудованим гіроскопом, який здатний розпізнавати рух, кут та тиск.

32 інтенсивності для кожного режиму чищення зубів: три високоефективні режими чищення (чистка/відбілювання/масаж) та 32 інтенсивності.

Супердовга автономність тривалістю 30 днів: повна зарядка тривалістю 2 години забезпечує 1 місяць автономної роботи.

Порівняння з Oclean X Pro з Oral-B iO 8

Обидві електричні зубні щітки мають кілька різних режимів очищення, але їх кількість відрізняється. Тож із 6 режимами очищення Oral-B iO 8* надає вам більше можливостей. З Oclean X Pro ви можете вибрати лише один із 4 режимів очищення.

Обидва пристрої додатково пропонують вибір рівнів інтенсивності. Тут є різниця між двома щітками. Тільки Oclean X Pro пропонує вибір між 32 рівнями інтенсивності. З Oral-B iO 8 ви отримуєте лише один рівень інтенсивності.

Є різниця у використовуваній технології. Oclean X Pro оснащена звуковою технологією. У Oral-B iO 8 використовується магнітна технологія.

Рекомендується міняти насадку електричної зубної щітки кожні 3 місяці. Oral-B iO 8 має функцію нагадування про це. Oral-B iO 8 не має такої функції.

Контроль тиску

Занадто сильний тиск зубною щіткою може пошкодити зуби і особливо ясна. Крім того, занадто великий тиск впливає на результат очищення. Щоб виправити це, багато електричних зубних щіток пропонують контроль тиску. І Oclean X Pro, і Oral-B iO 8 пропонують датчик для контролю тиску.

Oral-B iO 8 забезпечує візуальне сповіщення про це. Якщо тиск занадто високий, загориться лампочка. На відміну від Oclean X Pro, Oral-B iO 8 навіть забезпечує візуальний зворотний зв’язок.

Таймер і час очищення

Обидві електричні зубні щітки мають вбудований таймер для правильного часу чищення. Для Oral-B iO 8 оптимальний час очищення становить 120 секунд. Також є роздільний таймер на 30 секунд для обох зубних щіток. Таймер працює для двох пристроїв з вібрацією. Для обох пристроїв час чищення також відображається на дисплеї.

Дисплей

Обидві зубні щітки оснащені дисплеєм для відображення додаткової інформації. В обох випадках це кольорові дисплеї.

Підключення до програми та смартфона

Доступний додаток для обох зубних щіток.

Акумулятор

Час роботи акумулятора для Oclean X Pro до 30 днів, а у Oral-B iO 8 лише до 14 днів. Більш тривалий час автономної роботи особливо цікавий для подорожей, де електроенергія не завжди доступна. Однак це все ще проблема з дуже невеликою кількістю зубних щіток. Деякі пристрої навіть пропонують дорожній чохол з вбудованою функцією зарядки.

А хто така Oclean

Компанія Oclean займається розробкою професійних та інтелектуальних засобів догляду за порожниною рота, починаючи від електрозвукових зубних щіток і насадок serilier — закінчуючи портативним іригатором порожнини рота.

Oclean випустила першу в світі електричну зубну щітку з безщітковим двигуном Maglev і кольоровим сенсорним екраном, іригатори порожнини рота W1 і W10, стерилізатор S1, щоб ще більше доповнити свою лінійку продукції для задоволення різних потреб людей по всьому світу, поєднуючи естетичний дизайн досягнення елітного рівня стоматологічного досвіду.

Ціна

Купити щітку можна в офіційному магазині Oсlean на AliExpress, а знизити вартість допоможуть купони:

SPTOWH150;

SPTOWH250;

SPTOWH350;

SPTOWH450;

SPTOWH600;

SPTOWH800.

Перевага магазину: