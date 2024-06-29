Розкрито подробиці смартфону realme 13 Pro+

Компанія realme готується до прем’єри нових смартфонів серії realme 13. На початку червня в мережі з’явилися перші подробиці про realme 13 Pro і 13 Pro+. Зокрема, конфігурації пам’яті. Тепер старшу “прошку” помітили в базі регулятора FCC, пише IThome.

Смартфон із номером моделі RMX3921 отримає корпус із розмірами 161,34 × 73,91 × 8,23 мм і важитиме 187 г. Також у базі регулятора вказано ємність акумулятора – 5050 мА*год. У телефона має бути підтримка швидкої дротової зарядки SUPERVOOC потужністю 80 Вт.

Інсайдер Digital Chat Station також повідомив, що realme 13 Pro+ отримає перископ із сенсором Sony IMX882. Підтримуватиметься 3-кратний оптичний зум. Як процесор компанія нібито вибрала Qualcomm Snapdragon 7s Gen3.

Якщо порівнювати ці характеристики з realme 12 Pro+, то вже зараз вимальовується кілька поліпшень. Наприклад, у нового покоління буде свіжіший процесор і потужніша зарядка. 12 Pro+ поставляється зі Snapdragon 7s Gen 2 і блоком зарядки на 67 Вт.