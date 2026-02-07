Google Pixel 10a вже на підході: показали кольори та начинку

Ресурс Android Headlines опублікував якісні рендери майбутнього смартфона Google Pixel 10a, які виглядають як офіційні рекламні зображення. Бюджетну новинку продемонстрували у чотирьох варіантах забарвлення: червоному (Berry), білому (Fog), чорному (Obsidian) та лавандовому (Lavender). Офіційна прем’єра гаджета очікується вже незабаром — 18 лютого 2026 року.

З технічного погляду Pixel 10a майже не відрізнятиметься від свого попередника Pixel 9a. За попередніми даними, смартфон отримає процесор минулого покоління Tensor G4, а не новий чип G5, який встановлено у флагманській лінійці Pixel 10. Обсяг оперативної пам’яті складе 8 ГБ, а ємність акумулятора — 5100 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 23 Вт (блок живлення доведеться купувати окремо).

Пристрій оснастять 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а працюватиме він під керуванням новітньої операційної системи Android 16 прямо «з коробки».