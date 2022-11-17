Збройні Сили України можуть отримати покращені Grey Eagle

Україна подавала запит у Пентагон по передачу безплотників Grey Eagle ще у квітні, але отримала відмову. Причина відмови — побоювання щодо того, що армія РФ зможе отримати доступ до нових технологій. Натомість сьогодні є всі шанси отримати ці ж БПЛА в іншій версії.

Американські ЗМІ повідомляють про те, що США все таки розглядає таку можливість. Передача модифікованих безпілотників дійсно може відбутися. Тільки для цього необхідно видалити всі компоненти, які не мають потрапити до рук ворога.

Сьогодні Росія має деякі переваги у озброєнні, але якщо порівнювати армію з іншими технологічно, то стає зрозумілим, що росіяни дуже відстають від США, Великобританії, Норвегії та низки країн. І краще б їй і залишатись армією часів Другої світової війни.

Безпілотники Grey Eagle можуть нести на борту до 4 ракет Hellfire і надзвичайно ефективні проти броньованої техніки. Вони можуть літати на висоті до 8000 метрів (для порівняння пасажирські літаки літають на висоті 8-12 тисяч метрів). Такі дрони можна поцілити та збити, але зробити це дуже важко. Звісно РФ буде шантажувати українців та вимагати світову спільноту припинити військову допомогу, адже у своєму арсеналі нічого подібного не має.

Пентагон не хоче, щоб новітній зразок потрапив до рук Росії з кількох причин. По-перше, ворог може скопіювати технології. По-друге, знайти слабкі місця в озброєнні США. Але якщо країна-терорист продовжить ракетні обстріли мирних міст України, критичної інфраструктури, то цілком реально, що американці змінять свою риторику.

По-третє, продаж та передача розвідувально-ударних дронів — це сама по собі дуже важка тема. Україна має відповідати всім вимогам, щоб отримати доступ до такої зброї, хоча в умовах повномасштабної війни західні партнери можуть прийняти рішення передачі зброї за спрощеною процедурою.