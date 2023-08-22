Названі професії українців, яким найбільше загрожують нейромережі

Офісні працівники є найбільш придатною для заміни штучним інтелектом категорією трудящих. Про це йдеться в новій доповіді, опублікованій на офіційному сайті Міжнародної організації праці (МОП).

За даними дослідження, близько 25% завдань офісних співробітників генеративний штучний інтелект може взяти на себе повністю. З половиною завдань ШІ може впоратися частково. Керівникам у цьому контексті нейромережі загрожують меншою мірою – вони частково можуть впоратися тільки з чвертю їхніх завдань.

У МОП вважають, що з високою ймовірністю вплив ШІ на зайнятість офісних співробітників виражатиметься не в ліквідації робочих місць, а в їхній трансформації. Ймовірно, знизиться трудомісткість, але при цьому підвищиться автономність робітників.

Дослідження також показало, що в розвинених країнах з високими доходами до потенційного впливу ШІ схильні тільки 5,5% робочих місць. У країнах з низькими доходами цей показник дорівнює 0,4%.