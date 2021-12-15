Відома дата випуску першого складаного айфону

У новому звіті аналітика Росса Янга йдеться про те, що новинку не варто чекати аж до кінця 2023 року. Тобто перший складний айфон з’явиться лише у 2024 році, пише GizmoChina.





Компанія вже зараз працює над прототипом нового телефону, про що свідчить той факт, що Samsung надала Apple зразки складних дисплеїв для тестування. Також ходять чутки, що гігант із Купертіно співпрацює з LG Display для тієї ж мети.

Інформації про пристрій мало. З чуток, складний iPhone буде оснащений 8-дюймовим гнучким OLED-дисплеєм.

У той час як Apple має ще кілька років до комерційного запуску першого складаного смартфона, її конкурент, Samsung вже зайняв помітну позицію і в даний час домінує на ринку складних пристроїв, пропонуючи різні моделі, серед яких нові Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3 .

У Huawei також є кілька варіантів гаджетів з гнучкими екранами, новий пристрій – Huawei P50 The Pocket – повинні офіційно представити 23 грудня. Xiaomi раніше випустила Mi Mix Fold, а Oppo, як очікується, покаже інтригуючу новинку Find N 15 грудня.