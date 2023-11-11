Середнячко з потужним процесором: Samsung випустила Galaxy M44

Компанія Samsung нещодавно представила Galaxy M44, нове доповнення до своєї лінійки смартфонів середнього класу. Цей телефон оснащений 6,58-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1080х2408 пікселів і високою частотою оновлення 120 Гц. Він має V-подібний виріз, в якому розміщена 13-мегапіксельна фронтальна камера.

Ззаду Galaxy M44 оснащений потрійною камерою, що складається з основної камери на 50 Мп, датчика глибини на 2 Мп і макрооб’єктива на 2 Мп. Примітним аспектом Galaxy M44 є використання чіпсета Snapdragon 888, висококласного процесора, який зазвичай використовується у флагманських моделях з 2020 року. Цей вибір Samsung додає пристрою значної обчислювальної потужності.

Крім того, телефон оснащений 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти пам’яті microSD. Інші функції включають можливість NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 та значний акумулятор ємністю 5000 мАг, який підтримує зарядку через порт USB-C.

Наразі Samsung Galaxy M44 доступний виключно в Південній Кореї за ціною 438 900 вон (приблизно $333).