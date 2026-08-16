Великий мур із сонячних панелей: Китай будує електростанцію довжиною 400 кілометрів

Дві тисячі років тому Китай будував Великий мур, щоб захиститися від кочівників з півночі. Тепер країна зводить його сучасного наступника — і цього разу ворог інший: піски, що наступають, і вуглець в атмосфері. У пустелі Кубучі на території Внутрішньої Монголії розгортається проєкт, який офіційно так і називають — «Великий сонячний мур»: смуга фотоелектричних панелей завдовжки близько 400 кілометрів і завширшки до п’яти кілометрів, яка після завершення видаватиме близько 100 гігават потужності. Для розуміння масштабу: це приблизно як півсотні великих атомних енергоблоків, вишикуваних уздовж краю пустелі, — і все це видно з космосу вже зараз.

Чому саме «море смерті»

Пустелю Кубучі століттями називали «морем смерті» — сьома за площею пустеля Китаю була майже безлюдним простором рухомих дюн, який до того ж повільно наступав на родючі землі й засипав піском околиці Пекіна під час пилових бур. Але з погляду сонячної енергетики це «море» виявилося золотою жилою: понад три тисячі сонячних годин на рік, рівний рельєф, майже нульова вартість землі й, що критично важливо, вдале розташування — між річкою Хуанхе та промисловими містами Баотоу й Баяннур, тобто відносно близько до споживачів та наявної інфраструктури.

Станом на кінець 2024 року в межах проєкту вже встановили близько 5,4 гігавата потужності — лише вихідна точка на шляху до сотні, але темпи китайських енергетичних будов давно нікого не дивують. Завершити мур планують до 2030 року, і тоді згенерованої енергії має вистачити, щоб забезпечити потреби Пекіна — мегаполіса з понад двадцятьма мільйонами мешканців.

І це лише частина ширшої картини: до того ж 2030 року Китай планує розгорнути в пустельних регіонах близько 455 гігават сонячних і вітрових потужностей. На середину 2024-го країна вже володіла 51% усієї сонячної генерації планети — більше, ніж усі інші держави світу разом узяті.

Панелі, що зупиняють пустелю

Найцікавіше в цьому проєкті — його другий, неенергетичний вимір. Сонячні панелі в Кубучі виконують роль, яку століттями марно намагалися грати лісосмуги й загорожі: вони зупиняють саму пустелю. Механізм простий і елегантний. Ряди панелей знижують швидкість вітру біля поверхні — а отже, гальмують рух дюн і винесення піску. Тінь під панелями зменшує випаровування вологи з ґрунту, і там, де десятиліттями не росло нічого, з’являється трава. Коріння рослин своєю чергою зв’язує пісок, стабілізуючи ґрунт уже без сторонньої допомоги.

Аналіз супутникових знімків Landsat, який наводить NASA, підтверджує: території навколо сонячних ферм у Кубучі помітно зазеленіли. Подекуди проєкт пішов ще далі — під панелями вирощують посухостійкі сільськогосподарські культури за так званою агровольтаїчною моделлю, коли одна й та сама ділянка землі дає і електроенергію, і врожай. Пустеля, яка нещодавно загрожувала Пекіну пиловими бурями, поступово перетворюється на гібрид електростанції з пасовищем.

У Кубучі, до речі, вже є і власна знаменитість: сонячна станція Junma, добудована ще 2019 року, потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найбільше у світі зображення, викладене з сонячних панелей, — з висоти вона виглядає як гігантський кінь, що скаче. Попри декоративність, станція цілком робоча: близько двох мільярдів кіловат-годин на рік, достатньо для 300–400 тисяч людей.

Ложка дьогтю на 400 кілометрів

Було б нечесно змальовувати проєкт суцільною ідилією. Головний виклик «Сонячного муру» — не будівництво, а доставка енергії: між пустелею Кубучі та основними центрами споживання лежать сотні кілометрів, і кожен новий гігават у пустелі вимагає відповідних високовольтних магістралей. Китай уже збудував найбільшу в світі мережу ліній надвисокої напруги саме під такі проєкти, але розширювати її доведеться постійно — інакше рекордні потужності просто не буде куди подіти.

Є й системне питання, знайоме всім країнам з великою часткою сонця в енергобалансі: генерація в пустелі підкоряється сонцю, а не графіку споживання мегаполісів. Без масштабних накопичувачів і гнучких резервних потужностей навіть найбільша сонячна ферма світу залишається джерелом, яке вимикається щовечора.

І все ж загальний напрямок вражає. Проєкт у Кубучі — це рідкісний випадок, коли одна інфраструктурна ідея розв’язує одразу три проблеми: дає чисту енергію столиці, зупиняє опустелювання й створює робочі місця в регіоні, де їх ніколи не було. Великий мур колись будували, щоб не пустити ворога всередину. Сонячний мур будують, щоб не випустити пустелю назовні — і принагідно запакувати її сонце в дроти.