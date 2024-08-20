Новий Zeekr отримає надшвидку зарядку: до 80% за 600 секунд

Автовиробник Zeekr готує до випуску оновлену версію седана 007. Однією з головних особливостей моделі зразка 2025 року стане нова 800-вольтова АКБ з підтримкою функції швидкої 10-хвилинної зарядки. Подробицями про майбутнє нововведення компанія поділилася на заході Tech Day.

Згідно з офіційними даними, акумулятор автомобіля зможе заряджатися з 10% до 80% всього за 10,5 хвилини. Щоправда, з поправкою на погодні умови – наприклад, за температури -10°C час такої «заправки» збільшиться до 30 хвилин.

Подробиць про ємність АКБ і запас ходу компанія не уточнила – за чутками, оновлений Zeekr 007, як і його попередник, отримає батарею на 75 кВтг і дальність ходу на одному заряді до 480 км. При цьому в оригінальної моделі є спеціальна версія з батареєю CATL Qilin, розрахованою на 870 км автономного пробігу.

Якщо заявлені цифри підтвердяться на практиці, новинка стане одним зі світових рекордсменів за швидкістю зарядки. Схожу технологію раніше представив бренд Li Auto – акумулятор автомобіля Mega «розгойдується» з 10% до 80% ємності за 12 хвилин.