Представники органів ядерного регулювання 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні взимку 2026–2027 років. Причиною стали систематичні російські удари по електростанціях, підстанціях і лініях електропередачі, від яких залежить безпечна робота атомних об’єктів. У спільній заяві від 16 листопада експерти закликали Росію припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Попередження оприлюднили три міжнародні організації: Західноєвропейська асоціація органів ядерного регулювання (WENRA), організація керівників європейських відомств радіаційного захисту (HERCA) та об’єднання регуляторів радіаційної безпеки країн Північної Європи (NORA). Разом вони представляють 38 держав, серед яких країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада та Японія.

Чим небезпечне повне знеструмлення України

Найгіршим сценарієм експерти називають загальнонаціональний блекаут, який одночасно вплине на всі дев’ять енергоблоків українських АЕС, що виробляють електроенергію. Про це агентству Reuters розповів Пер Странд, який очолює HERCA та NORA. За його словами, масштабне пошкодження енергосистеми може створити труднощі з електропостачанням обладнання, необхідного для безпечного охолодження ядерного палива.

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Наразі електроенергію виробляють три українські атомні електростанції — Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. За оцінкою Reuters, взимку на них припадає близько 80% електроенергії, яку споживає країна. Водночас атомні станції самі потребують стабільного зовнішнього електропостачання для роботи насосів, систем контролю та іншого критичного обладнання.

Навіть після зупинки реактора ядерне паливо продовжує виділяти залишкове тепло, тому його необхідно охолоджувати. У разі втрати зовнішнього живлення станції переходять на резервні джерела, зокрема дизельні генератори. Проте тривале порушення електропостачання разом із відмовою резервних систем може призвести до перегрівання палива, пошкодження активної зони та потенційного викиду радіоактивних речовин. Саме такого розвитку подій побоюються міжнародні регулятори.

Запорізька АЕС уже 27 разів залишалася без зовнішнього живлення

Особливе занепокоєння викликає ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Усі шість її реакторів зупинені, однак станція продовжує потребувати електроенергії для охолодження ядерного палива та підтримання систем безпеки.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 27 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання. Востаннє це сталося 8 листопада, коли через пошкодження лінії «Феросплавна-1» напругою 330 кВ станція залишалася без зовнішнього живлення понад 12 годин. На цей період електропостачання критичних систем забезпечували аварійні дизельні генератори.

З кінця березня 2026 року Запорізька АЕС залежить лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі, що робить її особливо вразливою до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури.

МАГАТЕ також повідомило, що протягом тижня перед 14 листопада нестабільність української енергосистеми змусила окремі діючі атомні енергоблоки знижувати потужність. Це свідчить про те, що наслідки атак на електромережі вже впливають на експлуатацію АЕС, навіть без безпосередніх ударів по реакторах.

Міжнародні регулятори наголошують, що ядерній аварії ще можна запобігти, якщо припинити атаки на критичну енергетичну інфраструктуру. Водночас європейським країнам рекомендують посилювати координацію аварійного реагування на випадок радіоактивного забруднення.

Експерти нагадують, що наслідки Чорнобильської катастрофи 1986 року поширилися далеко за межі України. Проте нинішнє попередження стосується можливих сценаріїв розвитку подій, а не аварії, яка вже сталася. Сам факт втрати зовнішнього електропостачання не означає неминучого пошкодження реакторів, оскільки атомні станції мають кілька рівнів резервного захисту.