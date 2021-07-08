Складено ТОП-3 кращих бюджетних смартфонів з NFC в 2021 році

Наявність NFC модуля в смартфоні стала практично обов’язковою вимогою до будь-якого сучасного апарату. Воно і зрозуміло – оплачувати покупки безконтактним способом прямо з мобільного гаджета надзвичайно зручно. Тому, якщо ви давно хотіли собі подібний девайс – читайте статтю до кінця. У ній зібрані три кращих недорогих смартфони з NFC модулем в 2021 році.





№3 – Samsung Galaxy A12

Хороший бюджетник від корейців з великим 6.5-дюймовим екраном, відмінно підходить для споживання медіаконтенту. Іншою перевагою є монструозна батарея ємністю 5000 мАг, якої вистачає на півтора-два дня автономної роботи. Причому зарядний пристрій до неї підключається через сучасний порт Type-C.

У смартфона 4 ГБ оперативної пам’яті, що дозволяє комфортно перемикатися між додатками в багатозадачному режимі та адекватна квадрокамера 48 + 5 + 2 + 2 МП. Ще один козир гаджета – час підтримки оновленнями. Він гарантовано отримає чотири нових версії ОС, чим не можуть похвалитися пристрої китайських фірм.



№2 – Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9 – хітовий бюджетник китайців, що перевершує конкурентів за аналогічною вартістю за кількома важливими параметрами. По-перше, у нього 6.53-дюймовий екран з повноцінною FHD + роздільною здатністю, по-друге – продуктивний чіпсет Helio G80 на слоті процесора. Його зв’язку з 4 ГБ оперативної пам’яті досить для плавної роботи інтерфейсу і сучасних ігор.

За автономність відповідає батарея ємністю 5020 мАг з підтримкою 18-ватної швидкої зарядки, а комунікаційний інтерфейс являє собою дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0 і ІЧ-порт.



№1 – Xiaomi Poco M3 Pro

Xiaomi Poco M3 Pro – безумовно найбільш заряджений смартфон китайців. У його арсеналі є продуктивний процесор Dimensity 700, з яким апарат вибиває 325 тисяч балів в AnTuTu. Інша особливість моделі – унікальний дизайн з незвичайним блоком камери. Також Poco M3 Pro може запропонувати 6,5-дюймовий IPS екран з підвищеною частотою оновлення 90 Гц – картинка виглядає плавно і соковито.

Також у девайса на борту ємний акумулятор на 5000 мАг і повний набір актуальних комунікаційних інтерфейсів.

