Samsung Galaxy S22 буде коштувати дорожче попередника
Раніше очікувалося, що Samsung не підвищуватиме ціни на смартфони своєї нової флагманської лінійки Galaxy S22. Однак, можливо, компанія передумала після того, як зіткнулася з труднощами виробництва щодо нового процесора Exynos 2200.
Як повідомив інсайдер Gallox, майбутні флагмани можуть подорожчати на $100. Найбільше подорожчання торкнеться моделі S22 Ultra. Якщо вірити інформатору, ціни будуть такими:
- Samsung Galaxy S22 – $849
- Samsung Galaxy S22+ – $1049
- Samsung Galaxy S22 – $1299
Джерело уточнює, що це ціни на смартфони з об’ємом пам’яті 256 ГБ. Нібито Samsung планує не випускати базовий варіант зі с128 ГБ.
Раніше інший інсайдер Джон Просер (Jon Prosser) повідомив, що попередні замовлення на Galaxy S22 відкриються 8 лютого 2022 року.
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