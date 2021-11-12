Samsung Galaxy S22 буде коштувати дорожче попередника

Раніше очікувалося, що Samsung не підвищуватиме ціни на смартфони своєї нової флагманської лінійки Galaxy S22. Однак, можливо, компанія передумала після того, як зіткнулася з труднощами виробництва щодо нового процесора Exynos 2200.





Як повідомив інсайдер Gallox, майбутні флагмани можуть подорожчати на $100. Найбільше подорожчання торкнеться моделі S22 Ultra. Якщо вірити інформатору, ціни будуть такими:

Samsung Galaxy S22 – $849

Samsung Galaxy S22+ – $1049

Samsung Galaxy S22 – $1299

Джерело уточнює, що це ціни на смартфони з об’ємом пам’яті 256 ГБ. Нібито Samsung планує не випускати базовий варіант зі с128 ГБ.

Раніше інший інсайдер Джон Просер (Jon Prosser) повідомив, що попередні замовлення на Galaxy S22 відкриються 8 лютого 2022 року.