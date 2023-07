Найбільший круїзний лайнер у світі вирушає у плавання: він у 5 разів більший за Титаніка

У 2016 році компанія Royal Caribbean International оголосила про створення круїзного лайнера Icon of the Seas , який стане найбільшим у світі за тоннажем.

Гігант будується у Фінляндії з червня 2021-го і має бути повністю готовим до кінця цього року. У свій перший комерційний рейс «Ікона морів» вирушить у лютому 2024 року з Майамі на Карибські острови (посадкові квитки вже почали продавати). У середині червня лайнер виходив на триденні ходові випробування, після яких повернувся до доки для фінального налаштування систем та внутрішнього оздоблення.

Великі кораблі зазвичай порівнюють із «Титаніком» – його довжина становила 269 метрів. Так ось, довжина Icon of the Seas – 365 метрів, проте основна відмінність полягає у тоннажі судна. За цим параметром у «Титаніка» 46 329 БРТ, а «Ікони морів» — 250 800 БРТ. Тож сучасний лайнер більш ніж у п’ять разів більший, ніж легендарний рекордсмен.

Чим розважатимуть пасажирів лайнера? В основному все те саме, що й 111 років тому – розкішні номери, їжа, музика, казино та світські заходи. Крім того, на борту Icon of the Seas розташований величезний аквапарк з одними з найдовших гір та сімома басейнами, серед яких виділяється Royal Bay – найбільший плавучий басейн у світі. Також є ковзанка, стіна для скелелазіння, штучна хвиля для серфінгу та ряд інших адреналінових розваг, таких як прогулянка підвісним містком прямо над океаном.

Icon of the Seas оснащений шістьма двигунами Wärtsilä загальною потужністю 67 500 кВт (90 520 к.с.), а як паливо використовується скраплений природний газ (ЗПГ). Крейсерська швидкість становить 22 вузли, тобто. 41 км/год. При повному завантаженні судно розраховано на 2350 членів екіпажу та 7600 пасажирів. Їх розмістять у житловому комплексі заввишки 20 поверхів.

“Ікона морів” орієнтована більше на сімейний відпочинок, а другий корабель серії Icon під назвою Utopia of the Seas буде розрахований на веселощі без дітей, його планують завершити у 2025 році. Ціни такого задоволення починаються від 1800 $ за 7-денний тур на одну особу, а найдорожчі VIP-апартаменти з власним балконом можуть коштувати до 50 тисяч доларів. Якщо хочете познайомитися з лайнером детальніше, на YouTube є серія з десяти відеороликів про будівництво: Making an Icon .