Sony піднімає ціни на свої ігрові консолі

Sony оголосила про підвищення офіційних цін на консолі PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro. Поки що мова йде про збільшення рекомендованих роздрібних цін тільки в США.

І пов’язано це з тим, що Sony опинилася в складній економічній ситуації на ринку в США. Щоб вирішити проблему, довелося піти на підвищення вартості.

З 21 серпня 2025 року офіційні РРЦ на консолі Sony PlayStation 5 наступні:

Sony PlayStation 5 — $549 (було $499).

Sony PlayStation 5 Digital Edition (версія без дисковода) — $499 (було $449).

Sony PlayStation 5 Pro — $749 (було $699).

Таким чином, вартість приставок зросте на $50. При цьому ціни на аксесуари та ігри залишаться на колишньому рівні. Також не змінюється ціна на PlayStation 5 в інших країнах.