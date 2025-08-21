Google Pixel Watch 4 отримав функцію, яка може врятувати життя

Google представила розумний годинник Pixel Watch 4 зі штучним інтелектом і детектором втрати пульсу.

Одна з ключових особливостей — якщо годинник зафіксує відсутність пульсу, він автоматично викличе службу порятунку. А ще годинник відстежує якість сну, визначає рівень втоми, пропонує десятки режимів тренувань.

Google Pixel Watch 4 доступний у двох версіях, 41- і 45-міліметровій. Екран AMOLED типу LTPO, з частотою оновлення від 1 до 60 Гц і щільністю пікселів 320 ppi.

Апаратної основою новинки став процесор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, який працює з 2 ГБ оперативної пам’яті. Ємність накопичувача 32 ГБ. Автономність забезпечує акумулятор на 325 (41-мм варіант) або 455 (45-мм модель) мА*год.

Заявлена підтримка 4G LTE, є модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC і можливість подати сигнал SOS через супутник