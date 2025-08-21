Шахраї атакують українських дітей через онлайн-ігри

Зловмисники почали використовувати онлайн-ігри, щоб обманом отримувати доступ до акаунтів дітей. Шахраї прикидаються адміністраторами ігор, обіцяють рідкісні бонуси і запрошують дітей на відеодзвінки.

Під час дзвінка злочинці просять увімкнути демонстрацію екрана. Дитина думає, що показує лише налаштування гри, але насправді розкриває вхідні СМС з кодами підтвердження. Після цього шахраї отримують повний доступ до акаунтів дітей у соцмережах і месенджерах.

За словами експертів, основний захист — профілактика і розмова з дітьми. Батькам важливо пояснювати, що справжня адміністрація ігор ніколи не дзвонить і не просить показувати екран. Діти повинні вміти припиняти підозрілу розмову і відразу розповідати дорослим про дивні прохання.

Технічні заходи також допомагають: двофакторна аутентифікація, перевірка активних сесій і регулярна перевірка налаштувань акаунтів знижують ризик злому. Але головним залишається довіра між дитиною і батьками.