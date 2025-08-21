Частині пенсіонерів можуть припинити платити пенсію: як цьому запобігти

Деяким українським пенсіонерам до 31 грудня 2025 року потрібно пройти одну обов’язкову процедуру. Інакше вони ризикують втратити свою пенсію. Ідеться про процедуру фізичної ідентифікації, якій підлягають усі пенсіонери, що проживають на купованих територіях або тимчасово перебувають за кордоном.

Для чого потрібна фізична ідентифікація?

Процедура фізичної ідентифікації пенсіонерів має на меті виключення ризику незаконного отримання призначених їм виплат іншою людиною. Тобто пенсіонер повинен підтвердити свою особу за допомогою перевірених документів, наприклад паспорту, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення тощо, щоб у ПФУ були впевнені, що саме він отримує виплати.

Проходити фізичну ідентифікацію мешканцям тимчасово окупованих територій, а також пенсіонерам, що наразі перебувають за межами України, необхідно раз на рік. Тобто цьогоріч вони повинні пройти процедуру ідентифікації до 31 грудня. Інакше вже наступного року можуть залишитися без пенсії.

Які є способи проходження ідентифікації?

Пройти фізичну ідентифікацію українські пенсіонери можуть у кілька способів. А саме:

На веб-порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись в особистому кабінеті з допомогою Дія.Підпису. У сервісному центрі Пенсійного фонду або філії банку, особисто надавши документи, що посвідчують особу, наприклад паспорт чи пенсійне посвідчення. За допомогою послуги відеоконференцзв’язку, зв’язавшись із працівником Пенсійного фонду у домовлений час та надавши усі необхідні документи. У закордонних дипломатичних установах України, звернувшись до посольства чи консульства, де пенсіонеру видадуть документ, що він живий і перебуває на території зазначеної країни.

Після проходження фізичної ідентифікації Пенсійний фонд продовжить виплачувати пенсіонеру належні йому виплати. Якщо ж процедура не буде пройдена, нарахування пенсії будуть припинені. Адже у Пенсійному фонді України не матимуть жодних гарантій, що даний громадянин досі живий і справді отримує призначені йому кошти.