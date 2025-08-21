HUAWEI показала тизер нового годинника WATCH GT6

Компанія HUAWEI анонсувала великий захід під назвою Ride the Wind, який пройде в Парижі. Судячи з тизера, в центрі уваги опиняться нові носимі пристрої, а також свіжі моделі планшетів для глобального ринку.

Захід заплановано на 19 вересня. Головною прем’єрою стануть розумні годинники серії WATCH GT6 — продовження торішніх GT5 і GT5 Pro. Пристрої вже пройшли сертифікацію в ОАЕ і Малайзії: серед них згадуються моделі GT6 Pro 46 мм, GT6 41 мм і GT6 46 мм. Однак технічні характеристики та особливості поки що тримаються в секреті.

Крім того, очікується вихід планшетів MatePad Air 12 і MatePad 11.5S 2025. Ці пристрої нещодавно були представлені в Китаї і тепер повинні вийти на міжнародний ринок. Таким чином, компанія розширить свою лінійку не тільки портативною електронікою, але й оновленими моделями для роботи та мультимедіа.