Украинцев предупредили о риске утечки газа: что предлагают в «Газсетях»

В 2025 году в ряде многоквартирных домов в Украине будет проведено техническое обслуживание газопроводов. Согласно новым требованиям законодательства эта процедура обязательна и имеет целью выявить и устранить возможные утечки газа. Хотя украинцы и заинтересованы в такой профилактической проверке, в случае серьезных неисправностей за ремонт им придется платить из своего кармана.

Как проводят техобслуживание газсетей?

Как сообщили в Киевском филиале компании «Газсети», закон Украины предусматривает регулярное обслуживание газовых сетей всех находящихся в общей собственности многоквартирных домов. Такое обслуживание включает в себя:

проверку актуального состояния газовых сетей;

выявление возможных утечек газа и их устранение;

проверка вентиляционных и дымовых каналов.

Обслуживание газовых сетей направлено прежде всего на обеспечение стабильного газоснабжения всех домохозяйств, а также предотвращение возможных аварий. Без таких профилактических осмотров риск возникновения ситуаций, которые могут представлять опасность для жизни жителей и состояния зданий, стремительно растет.

Как часто проверяют состояние газсетей?

Согласно действующему законодательству, периодичность обслуживания газсетей в многоквартирных домах Украины зависит от их возраста. В частности:

если дому до 25 лет – проверка осуществляется раз в 5 лет;

если возраст дома больше 25 лет – раз в 3 года.

При таком обслуживании осуществляется комплексный осмотр газовых сетей. В частности, сотрудники «Газсетей» проверяют газовые трубы на герметичность, плотность и наличие возможных утечек.

Кто платит за проверку и ремонт газсетей?

Конечно же, осмотр и, при необходимости, ремонт газовых сетей – услуга совсем не бесплатная. После такой проверки все жильцы дома получат отдельный разовый счет за обслуживание газсетей. Причем этот счет может быть как на сумму в 100 грн так и более чем на 1000 грн, в зависимости от объема выполненных работ.

Однако если вы проживаете в довольно старом многоквартирном доме, рассчитывать на счет в несколько сотен не приходится. Ведь в таких домах газовики обычно обнаруживают не менее 10 утечек газа. А значит, ремонт может влететь в копеечку.