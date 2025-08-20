Українців попередили про ризик витоку газу: що пропонують у «Газмережах»

У 2025 році у низці багатоквартирних будинків на теренах України буде проведено технічне обслуговування газопроводів. Згідно з новими вимогами законодавства ця процедура є обов’язковою і має на меті виявити та усунути можливі витоки газу. Хоч українці і зацікавлені в такій профілактичній перевірці, у випадку серйозних несправностей за ремонт їм доведеться платити зі своєї кишені.

Як проводять техобслуговування газмереж?

Як повідомили у Київській філії компанії «Газмережі», закон України передбачає регулярне обслуговування газових мереж усіх багатоквартирних будинків, що знаходяться у спільній власності. Таке обслуговування включає:

перевірку актуального стану газових мереж;

виявлення можливих витоків газу та їх усунення;

перевірку вентиляційних та димових каналів.

Обслуговування газових мереж спрямоване перш за все на забезпечення стабільного газопостачання усіх домогосподарств, а також запобігання можливим аваріям. Без таких профілактичних оглядів ризик виникнення ситуацій, що можуть нести небезпеку життю мешканців та стану будівель, стрімко зростає.

Як часто перевіряють стан газмереж?

Згідно з чинним законодавством, періодичність обслуговування газмереж у багатоквартирних будинках України залежить від їх віку. Зокрема:

якщо будинку до 25 років – перевірка здійснюється раз на 5 років;

якщо вік будинку понад 25 років – раз на 3 роки.

Під час такого обслуговування здійснюється комплексний огляд газових мереж. Зокрема співробітники «Газмереж» перевіряють газові труби на герметичність, щільність та наявність можливих витоків.

Хто платить за перевірку та ремонт газмереж?

Звісно ж огляд та, за потреби, ремонт газових мереж – послуга зовсім не безкоштовна. Після такої перевірки усі мешканці будинку отримають окремий разовий рахунок за обслуговання газмереж. Причому цей рахунок може бути як на суму у 100 грн так і на понад 1000 грн, в залежності від обсягу виконаних робіт.

Однак якщо ви проживаєте у доволі старому багатоквартирному будинку розраховувати на рахунок у кілька сотень не доводиться. Адже у таких будинках газовики зазвичай виявляють не менше 10 витоків газу. А отже ремонт може влетіти в копієчку.