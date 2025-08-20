В Украине распродают имущество 9 обанкротившихся банков: на каких финучреждениях Нацбанк поставил крест
В Фонде гарантирования вкладов рассказали, какие активы уйдут с молотка и сколько за них собираются выручить.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал продажу активов ряда обанкротившихся украинских банков. В частности, сейчас в процессе ликвидации находится 9 банков, чье имущество уже к пятнице 22 августа уйдет с молотка. Какие банки навсегда покидают рынок финансовых услуг Украины и какую сумму ФГВФЛ планирует выручить из продажи активов.
Какие банки закрывают?
В список из 9 банков, которые НБУ подвергнуть процедуре ликвидации, попали:
- МР Банк;
- КСГ Банк;
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- АКБ «Конкорд»;
- Банк Сечь;
- Мегабанк;
- Банк Форвард;
- Банк Дельта.
Продажа активов всех перечисленных финучреждений началась еще 11 августа в системе Prozorro. Распродать все имущество и другие активы разорившихся банков в Фонде гарантирования вкладов рассчитывают до 22 августа 2025 года. Все выставленные на продажу лоты на старте торгов оценили в 474,4 млн. грн.
Какую собственность банков выставили на продажу?
Как отметили в Фонде гарантирования вкладов, наибольшую часть всех выставленных на аукцион активов составляют права требования по кредитам. Их у обанкротившихся банков скопилось почти на 388,8 млн грн. Кроме того с молотка продают:
- земельные участки, объекты недвижимости и другие основные средства – на сумму 54,2 млн. грн;
- дебиторскую задолженность – на 31,4 млн. грн.
Все вырученные от продажи средства ФГВФЛ используют для погашения задолженностей перед кредиторами обанкротившихся банков.
Клиентам одного из ликвидированных банков больше не вернут вклады
В Фонде гарантирования вкладов также отметили, что 14 августа была приостановлена процедура возврата вкладов клиентам банка ПАО «АКБ «Капитал». Возмещение перестали выплачивать в связи с окончательным завершением процесса ликвидации финучреждения.
Напомним, что банк “АКБ “Капитал” решили закрыть еще в 2015 году. Национальный банк Украины принял такое решение из-за неплатежеспособности финучреждения, причиной которого стало нахождение большинства его активов и операционных мощностей на временно оккупированных территориях. Поэтому в октябре 2015-го НБУ окончательно отозвал лицензию банка и приступил к процедуре его ликвидации, которая затянулась почти на 10 лет.