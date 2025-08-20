В Украине распродают имущество 9 обанкротившихся банков: на каких финучреждениях Нацбанк поставил крест

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал продажу активов ряда обанкротившихся украинских банков. В частности, сейчас в процессе ликвидации находится 9 банков, чье имущество уже к пятнице 22 августа уйдет с молотка. Какие банки навсегда покидают рынок финансовых услуг Украины и какую сумму ФГВФЛ планирует выручить из продажи активов.

Какие банки закрывают?

В список из 9 банков, которые НБУ подвергнуть процедуре ликвидации, попали:

МР Банк;

КСГ Банк;

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

АКБ «Конкорд»;

Банк Сечь;

Мегабанк;

Банк Форвард;

Банк Дельта.

Продажа активов всех перечисленных финучреждений началась еще 11 августа в системе Prozorro. Распродать все имущество и другие активы разорившихся банков в Фонде гарантирования вкладов рассчитывают до 22 августа 2025 года. Все выставленные на продажу лоты на старте торгов оценили в 474,4 млн. грн.

Какую собственность банков выставили на продажу?

Как отметили в Фонде гарантирования вкладов, наибольшую часть всех выставленных на аукцион активов составляют права требования по кредитам. Их у обанкротившихся банков скопилось почти на 388,8 млн грн. Кроме того с молотка продают:

земельные участки, объекты недвижимости и другие основные средства – на сумму 54,2 млн. грн;

дебиторскую задолженность – на 31,4 млн. грн.

Все вырученные от продажи средства ФГВФЛ используют для погашения задолженностей перед кредиторами обанкротившихся банков.

Клиентам одного из ликвидированных банков больше не вернут вклады

В Фонде гарантирования вкладов также отметили, что 14 августа была приостановлена процедура возврата вкладов клиентам банка ПАО «АКБ «Капитал». Возмещение перестали выплачивать в связи с окончательным завершением процесса ликвидации финучреждения.

Напомним, что банк “АКБ “Капитал” решили закрыть еще в 2015 году. Национальный банк Украины принял такое решение из-за неплатежеспособности финучреждения, причиной которого стало нахождение большинства его активов и операционных мощностей на временно оккупированных территориях. Поэтому в октябре 2015-го НБУ окончательно отозвал лицензию банка и приступил к процедуре его ликвидации, которая затянулась почти на 10 лет.