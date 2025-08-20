В Україні розпродають майно 9 збанкрутілих банків: на яких фінустановах Нацбанк поставив хрест
У Фонді гарантування вкладів розповіли, які активи підуть з молотка та скільки за них збираються виручити.
Фонд гарантування вкладів фізічних осіб (ФГВФО) розпочав продаж активів низки збанкрутілих українських банків. Зокрема зараз у процесі ліквідації перебуває 9 банків, чиє майно вже до п’ятниці 22 серпня піде з молотка. Які банки назавжди покидають ринок фінансових послуг України та яку суму ФГВФО планує виручити з продажу їх активів.
Які банки закривають?
У перелік із 9 банків, які НБУ піддати процедурі ліквідації, потрапили:
- МР Банк;
- КСГ Банк;
- Промінвестбанк;
- Комінвестбанк;
- АКБ «Конкорд»;
- Банк Січ;
- Мегабанк;
- Банк Форвард;
- Дельта Банк.
Продаж активів усіх перелічених фінустанов розпочався ще 11 серпня у системі Prozorro. Розпродати усе майно та інші активи збанкрутілих банків у Фонді гарантування вкладів розраховують до 22 серпня 2025 року. Усі виставлені на продаж лоти на старті торгів оцінили у 474,4 млн грн.
Яку власність банків виставили на продаж?
Як зазначили у Фонді гарантування вкладів, найбільшу частку усіх виставлених на аукціон активів складають права вимоги за кредитами. Їх у збанкрутілих банків назбиралося майже на 388,8 млн грн. Крім того з молотка продають:
- земельні ділянки, об’єкти нерухомості та інші основні засоби – на суму 54,2 млн грн;
- дебіторську заборгованість – на 31,4 млн грн.
Усі виручені від продажу кошти ФГВФО використають на погашення заборгованостей перед кредиторами збанкрутілих банків.
Клієнтам одного з ліквідованих банків більше не повернуть вклади
У Фонді гарантування вкладів також зазначили, що 14 серпня було припинено процедуру повернення вкладів клієнтам банку ПАТ «АКБ «Капітал». Відшкодування перестали виплачувати у зв’язку із остаточним завершенням процесу ліквідації фінустанови.
Нагадаємо, що банк «АКБ «Капітал» вирішили закрити ще у 2015 році. Національний банк України прийняв таке рішення через неплатоспроможність фінустанови, причиною якої стало знаходження більшості її активів та операційних потужностей на тимчасово окупованих територіях. Тож у жовтні 2015-го НБУ остаточно відкликав ліцензію банку та розпочав процедуру його ліквідації, яка затягнулася майже на 10 років.