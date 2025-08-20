Samsung Galaxy S26 Ultra  отримає “антишпигунський” дисплей

Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra, який буде офіційно представлений на початку 2026 року, отримає екран з технологією Flex Magic Pixel. Навіщо вона потрібна? Для підвищення конфіденційності даних користувача при використанні смартфона.

В основі Flex Magic Pixel лежить ШІ, який взаємодіє з OLED-дисплеєм, змінюючи кути огляду так, щоб сторонні не могли бачити, що там відбувається. Це може бути корисно, наприклад, при роботі з банківськими клієнтами.

По суті ефект буде аналогічний використанню зовнішнього захисного скла-антишпигун. Відзначається, що Flex Magic Pixel отримає тільки Galaxy S26 Ultra. Інші смартфони лінійки її не матимуть.