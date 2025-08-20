Этой осенью украинцам очевидно снова придется переводить часы на зимнее время. Несмотря на решение Верховной Рады об установлении единого Киевского времени, судьбоносных изменений не произошло. Законопроект не получил президентской подписи и утратил свою силу. А это значит, что через два месяца украинцам снова придется заняться стрелками.

Когда произойдет смена времени?

Традиционно перевод часов на зимнее время осуществляют в последнее воскресенье октября. В 2025 году этот знаковый день выпадает на 26 октября. Перевести стрелки на 1 час назад необходимо ровно в четыре часа. Таким образом, в ночь с 25 на 26 октября украинцы смогут поспать на целый час дольше.

Следует отметить, что большинство устройств, в том числе электронные часы, мобильные телефоны, телевизоры и ряд другой техники не требует ручного перевода времени. Вся электроника перестроится автоматически. На обычных механических часах устанавливать зимнее время придется вручную.

Почему для Украины больше подходит зимнее время?

Интересно, что большинство ученых считают так называемое зимнее время более естественным для нашего региона. И неудивительно, что большая часть территории Украины расположена в поясе UTC+2. Это обозначение означает, что время в этом поясе на 2 часа опережает координированное Всемирное время. Именно поэтому депутаты в прошлом году пытались закрепить зимнее время в виде единого Киевского времени, чтобы больше никогда не проводить сезонный перевод часов.

Посягательство на временной суверенитет Украины

Из истории известно, что споры по поводу времени в Украине ведутся уже не первый год. И речь не только о попытке власти отменить регулярный перевод часов. В истории независимой Украины был период, когда нам даже пытались навязать время страны-агрессора. Однако из-за возмущения общественности в Московии ничего не вышло.