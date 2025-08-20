Єдиний Київський час чи чергове переведення годинників: українцям надали актуальну інформацію

Цієї осені українцям вочевидь знову доведеться переводити годинники на зимовий час. Незважаючи на рішення Верховної Ради про встановлення єдиного Київського часу, доленосних змін не відбулося. Законопроект не отримав президентського підпису і втратив свою чинність. А це означає, що через два місяці українцям знову доведеться взятися за стрілки.

Коли відбудеться зміна часу?

Традиційно переведення годинників на зимовий час здійснюють в останню неділю жовтня. У 2025 році цей знаковий день припадає на 26 жовтня. Перевести стрілки на 1 годину назад необхідно рівно о 4:00. Таким чином у ніч з 25 на 26 жовтня українці зможуть поспати на цілу годину довше.

Варто зазначити, що більшість пристроїв, зокрема електронні годинники, мобільні телефони, телевізори та низка іншої техніки не потребує ручного переведення часу. Уся електроніка перелаштується на новий час автоматично. Натомість на звичайних механічних годинниках встановлювати зимовий час доведеться вручну.

Чому для України більше підходить зимовий час?

Цікаво, що більшість науковців вважають так званий зимовий час більш природним для нашого регіону. І не дивно, адже більша частина території України розташована у поясі UTC+2. Це позначення означає, що час у цьому поясі на 2 години випереджає Всесвітній координований час. Власне тому депутати торік намагалися закріпити зимовий час у вигляді єдиного Київського часу, щоб більше ніколи не здійснювати сезонного переведення годинників.

Посягання на часовий суверенітет України

З історії відомо, що суперечки стосовно часу в Україні точаться вже не перший рік. І мова не лише про намагання влади скасувати регулярне переведення годинників. У історії незалежної України був період, коли нам навіть намагалися нав’язати час країни-агресора. Однак через обурення громадськості у Московії так нічого і не вийшло.