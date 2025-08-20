Tesla потеряла первенство на европейском рынке: местные производители столкнули многолетнего лидера с пьедестала

Рынок электрокаров Европы продолжает стремительно меняться. За первые 6 месяцев 2025 года многолетний лидер Tesla начал быстро терять свою популярность. В частности, показатели продаж Model Y скатились до 65 890 автомобилей (-34,1%), а Model 3 – до 37 533 экземпляров (-29,5%). А преимущество на рынке электромобилей начали отвоевывать ведущие европейские и азиатские автобренды.

Электрокары Volkswagen заполонили европейский рынок

В первые полгода 2025 года значительно усилила свои позиции Volkswagen Group. В частности, стремительно выросли продажи таких популярных электрокаров производителя, как:

ID.4 и ID.5 – 46 663 экземпляра (+39,1%);

ID.3 – 36 708 автомобилей (+29,4%);

ID.7 – 37 198 авто;

Skoda Enyaq – 35 243 единиц (+30,5%);

Skoda Elroq – 30 888 экземпляров.

Стоит отметить, что Elroq – это новинка бренда, вышедшая в свет только в конце января 2025-го и менее чем за 5 месяцев установившая рекордный показатель продаж.

Французы также не отстают

Среди новинок, которые в первом полугодии 2025 года составили серьезную конкуренцию Tesla, заметное место занимают и творения французского автопрома. Самые высокие показатели продаж были зафиксированы по следующим моделям:

Renault R5 – 33445 штук;

Citroen e-C3 – 25 775 штук.

Эти компактные электромобили идеально вписались в сегмент городских авто, решительно вытеснив флагманы Tesla.

Другие конкуренты Tesla

Приложили руку к исторически значимому падению Tesla с пьедестала и такие бренды, как BMW, Mercedes и Kia. Электрокары этих производителей также удивили стремительным ростом показателей продаж:

BMW iX1 – 30 346 экземпляров (+25%);

Mercedes EQA – 18935 авто;

Kia EV3 – 32729 экземпляров.

Если учесть еще и рост в Европе популярности китайских флагманов от BYD, Xpeng, MG, Leapmotor и Zeekr, то у Tesla почти не остается шансов на восстановление своих позиций на рынке. Выбирая европейские или азиатские электрокары покупатели получают схожие показатели автономности и высокий уровень комфорта значительно ниже. Покупая Tesla автомобилисты вынуждены существенно переплачивать только за популярность бренда.