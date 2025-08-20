Електрики на ChatGPT може не вистачити: дата-центри в дефіциті

Зростання популярності сервісів штучного інтелекту, таких як ChatGPT і Grok, спричинило безпрецедентний попит на електроенергію в США. Енергосистема виявилася не готовою до такого навантаження на дата-центри, повідомляє Monitoring Analytics. Тепер від них вимагають самостійно забезпечувати себе електроенергією, щоб уникнути колапсу і зростання цін для звичайних споживачів. Чи є рішення?

Проблема реальна

На тренд звернула увагу незалежна наглядова організація Monitoring Analytics. У свіжому звіті вона заявила, що найбільша енергосистема в США (PJM), що охоплює 13 штатів, більше не має резервних потужностей для підключення нових ЦОД. Якщо місяцем раніше фірма тільки пропонувала розробникам будувати власні електростанції, зараз її позиція залізна: сервери повинні отримувати живлення з власних джерел утримувачів.

Ймовірна причина — експоненціальне зростання енергоспоживання, викликане бумом генеративного ШІ. Створення зображень і роликів, робота і навчання складних мовних моделей вимагають величезних ресурсів, а колишня інфраструктура просто не справляється з таким навантаженням. За прогнозами, в найближчому майбутньому ситуація не покращиться. Якщо не вжити заходів, це призведе до різкого зростання цін на електроенергію для всіх споживачів.

А що щодо альтернативних джерел?

Техногіганти вже розуміють, що електрика стає «новою нафтою», і готуються до неминучого. Замість того щоб чекати на модернізацію державних мереж, вони починають розгортати власні потужності. Бренди поставили амбітну мету — побудувати невеликі модульні ядерні реактори (SMR), здатні забезпечити їхні дата-центри енергією. Над такими проєктами вже працюють Microsoft і Google.

Звичайно, розглядаються і поновлювані джерела. Але тут є серйозні обмеження. Сонячна і вітрова енергетика вимагають величезних площ. Наприклад, для живлення лише одного великого комплексу зарядних станцій Tesla довелося зайняти сонячними панелями територію, рівну 12 футбольним полям. З вітряками ситуація не краща, адже галузь стикається з політичним тиском — Трамп підписав указ про скасування проекту з розвитку морської вітроенергетики на 14 тисячах квадратних кілометрів.ChatGPT