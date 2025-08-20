Tesla втратила першість на європейському ринку: місцеві виробники зіштовхнули багаторічного лідера з п’єдесталу

Ринок електрокарів Європи продовжує стрімко змінюватися. За перші 6 місяців 2025 року багаторічний лідер Tesla почав стрімко втрачати свою популярність. Зокрема показники продажів Model Y скотилися до 65 890 автівок (-34,1%), а Model 3 – до 37 533 екземплярів (-29,5%). Натомість перевагу на ринку електромобілів почали відвойовувати провідні європейські та азійські автобренди.

Електрокари Volkswagen заполонили європейський ринок

Протягом перших півроку 2025 року значно посилила свої позиції Volkswagen Group. Зокрема стрімко зросли продажі таких популярних електрокарів виробника, як:

ID.4 и ID.5 – 46 663 екземплярів (+39,1%);

ID.3 – 36 708 автівок (+29,4%);

ID.7 — 37 198 авто;

Skoda Enyaq – 35 243 одиниць (+30,5%);

Skoda Elroq – 30 888 екземплярів.

Варто зазначити, що Elroq – це новинка бренду, що вийшла в світ лише наприкінці січня 2025-го і менш ніж за 5 місяців встановила рекордний показник продажів.

Французи також не пасуть задніх

Серед новинок, що у першому півріччі 2025-го склали серйозну конкуренцію Tesla, помітне місце займають і творіння французького автопрому. Найвищі показники продажів були зафіксовані за такими моделями:

Renault R5 – 33 445 штук;

Citroen e-C3 – 25 775 штук.

Ці компактні електромобілі ідеально вписалися у сегмент міських авто, рішуче витіснивши звідти флагмани Tesla.

Інші конкуренти Tesla

Доклали руку до історично значущого падіння Tesla з п’єдесталу і такі бренди, як BMW, Mercedes та Kia. Електрокари цих виробників також здивували стрімким ростом показників продажу:

BMW iX1 – 30 346 екземплярів (+25%);

Mercedes EQA – 18 935 авто;

Kia EV3 – 32 729 екземплярів.

Якщо взяти до уваги ще й зростання на теренах Європи популярності китайських флагманів від BYD, Xpeng, MG, Leapmotor та Zeekr, то у Tesla майже не залишається шансів на відновлення своїх позицій на ринку. Обираючи європейські чи азійські електрокари покупці отримують схожі показники автономності та високий рівень комфорту за значно нижчу ціну. Натомість купуючи Tesla автомобілісти змушені суттєво переплачувати лише за популярність бренду.