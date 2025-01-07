ChatGPT це лише початок: творці ШІ вирішили створити справжнього робота
Американська компанія OpenAI задумалася про створення людиноподібного робота. Про це повідомляє видання The Information.
Творці чат-бота ChatGPT обговорили всередині компанії можливість розробки гуманоїдного робота. Про це журналістам розповіли два обізнаних джерела всередині фірми. Однак терміни можливого випуску робота від OpenAI не розкриваються.
У матеріалі зазначається, що в компанії розглядають дві концепції людиноподібних роботів. Згідно з першою, розумна машина виконуватиме рутинні й монотонні операції, згідно з другою – допомагатиме людині зі справами по дому. Журналісти нагадали, що OpenAI інвестувала в кілька стартапів у сфері робототехніки.
Так, у лютому компанія Сема Альтмана підтримала фінансування каліфорнійської фірми Figure, яка зібрала 675 мільйонів доларів. Їхній робот Figure 02 базується на моделі штучного інтелекту від OpenAI. Також компанія вклала кошти в норвезький стартап 1X, який розробив двоколісного робота EVE.
Автори видання зазначили, що в OpenAI до 2021 року існував підрозділ, який займався робототехнікою. Фахівці The Information вважають, що зараз компанії буде простіше придбати стартап, який займається створенням роботів, ніж створювати свій продукт із нуля.
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