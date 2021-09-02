Розкрито подробиці про вбивцю флагманів Realme GT Neo 2

Зовсім недавно на просторах інтернету з’явилися перші якісні зображення смартфона Realme GT Neo 2, а вже сьогодні ми отримали ще більше подробиць про специфікації пристрою.





Гаджет зареєстрований в базі китайського регулятора TENAA з індексом RMX3370. Стали відомі всі технічні характеристики, включаючи 6.62-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю Full HD +, процесор Snapdragon 870, 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, а також 128, 256 або 512 ГБ постійної.

Що стосується камер, на задній панелі смартфона розташується потрійний блок, до складу якого входять датчики на 64, 8 і 2 МП. Попереду ж нас очікує 16-мегапіксельна фронталка. Живити пристрій буде акумулятор ємністю 5000 мАг, а габарити гаджета складуть 162,9 x 75,8 x 8,6 мм при вазі 199,8 м Крім усього іншого, додадуть сканер відбитку пальців в екрані, а управляти роботою смарта буде операційна система Android 11. На жаль, дата офіційної презентації Realme GT 2 все ще невідома. Залишається лише чекати новин.