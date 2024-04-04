Samsung Galaxy A55 порівняли з Samsung Galaxy A54

У GSMArena з’ясували, яка різниця між смартфонами Samsung середнього рівня 2023 року випуску і 2024-го.

Samsung Galaxy A54 легший і компактніший. Габарити – 158,2 на 76,7 на 8,2 мм, вага – 202 г. У Samsung Galaxy A55 – 161,1 на 77,4 на 8,2 мм і 213 г відповідно. Екран у Galaxy A55 більший, 6,6-дюймовий замість 6,4-дюймового у Galaxy A54. За іншими характеристиками дисплеї схожі.

Час автономної роботи у Samsung Galaxy A55 вищий – 13 годин і 27 хвилин проти 11 годин і 15 хвилин у Galaxy A54. Час зарядки однаковий, до 100% за 63 хвилини.

Звучить Galaxy A55 краще. Крім того, смартфон істотно швидший за рахунок куди більш продуктивної SoC.



До плюсів Galaxy A55 в GSMArena віднесли більш якісний корпус, високий рівень автономності, відмінні динаміки, продуктивність. Крім того, девайс буде довше отримувати оновлення.



На боці Galaxy A54 низький цінник, компактні розміри і, що несподівано, більш якісні знімки на основну камеру.