Українців налякали здорожчанням смартфонів на базі Android

Аналітики передбачили зростання вартості смартфонів на базі Android у 2025 році. Про це повідомляє видання SamMobile .

Згідно з інформацією фахівців медіа, наприкінці наступного року Qualcomm випустить новий процесор Snapdragon 8 Gen 4 із дивовижним рівнем продуктивності. Як розповіли інсайдери, ціна чіпа буде рекордною, що безпосередньо вплине на вартість смартфонів.

У статті йдеться про те, що перші мобільні пристрої на базі Snapdragon 8 Gen 4 прийдуть на ринок на початку 2025 року.

За оцінкою аналітиків, найімовірніше, в ціні підстрибнуть смартфони серій Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 та інші.