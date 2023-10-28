Українців налякали здорожчанням смартфонів на базі Android

Аналітики передбачили зростання вартості смартфонів на базі Android у 2025 році. Про це повідомляє видання SamMobile .
Згідно з інформацією фахівців медіа, наприкінці наступного року Qualcomm випустить новий процесор Snapdragon 8 Gen 4 із дивовижним рівнем продуктивності. Як розповіли інсайдери, ціна чіпа буде рекордною, що безпосередньо вплине на вартість смартфонів.
У статті йдеться про те, що перші мобільні пристрої на базі Snapdragon 8 Gen 4 прийдуть на ринок на початку 2025 року.
За оцінкою аналітиків, найімовірніше, в ціні підстрибнуть смартфони серій Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 та інші.
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